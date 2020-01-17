Московский баскетбольный клуб ЦСКА после победы над мадридским «Реалом» (60:55) не позволил другой испанской команде, «Басконии», отобрать заслуженный успех. «Красно-синие» одолели соперника с разницей в четыре очка (94:90). Первые три четверти «армейцы» уверенно доминировали (27:25, 25:21, 23:12) на домашней арене, не позволяя испанцам забрать инициативу. Однако последние десять минут заставили болельщиков и самих игроков попотеть — «Баскония» завершила четверть в свою пользу с разницей в 13 очков (19:32). Центровой ЦСКА Йоханнес Фойгтманн, который до перехода в московский коллектив защищал цвета клуба из города Витория-Гастейс, в интервью NEWS.ru рассказал, как «красно-синие» позволили испанцам практически изменить счёт в свою пользу, а также поделился впечатлениями от игры против бывшей команды.

— Не очень активное начало встречи, но «армейцы» быстро сумели перенять инициативу. Как вам игра?

— Мы начали медленно, но сумели быстро перестроиться и найти свою игру. Во второй четверти увеличили отрыв, но то, что случилось дальше, нельзя допускать. Мы рады победе, но понимаем, что нельзя играть так, как мы провели последние четыре-пять минут матча, которые дались нам очень сложно. Потеряли концентрацию, упустили контроль над игрой, дали сопернику возможность забить очень много, за счёт чего они приблизились к нам вплотную. Даже думать не хочу, что было бы, если бы мы упустили сегодня победу. Мы хотим подняться на первое место, поэтому нельзя допускать подобного.

Йоханнес Фойгтманн Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— ЦСКА играл достаточно жёстко, зарабатывая ненужные фолы. К концу первой половины их насчитывалось 11, а к концу второй общее количество стало 23.

— Мы не всегда могли контролировать ситуации, иногда эмоции брали верх, из-за чего, действительно, мы совершали много ошибок. Случилось то, что случилось, но мы справились.

— Вы знаете «Басконию» как никто другой, провели в испанском коллективе три сезона (с 2016-го по 2019-й). Трудно было играть против бывшей команды?

— «Баскония» — отличная команда с прекрасным тренерским штабом и коллективом. Это мои друзья за пределами паркета, но игра есть игра. Несмотря на отличные взаимоотношения, в первую очередь это наш соперник, которого мы должны были обыграть. Мы знали, что будет непросто.

— Смог ли лично вас как-то удивить соперник?

— Да, конечно. Они начали очень хорошо, выиграли подбор, за которым последовали первые очки, мы не были к этому готовы, но смогли вернуться в игру. «Баскония» не просто так идёт на первом месте в чемпионате Евролиги по подборам в атаке, это их главная сила. Мы дали им слишком много подобрать на нашем щите, нужно в этом прибавлять и работать. Сложно было играть против Юссуфы Фалля, он очень высокий, и если он занимает позицию в «краске», то выдавить его очень тяжело. Но большую часть времени нам удавалось с ним справляться. Ребята боролись до конца, это можно заметить по итоговому счёту. Мы активно вели в матче, но разница в четыре очка меня очень удивила. ЦСКА в этом году — абсолютно новая команда, и я думаю, что мы так же сумели удивить соперника, как и он нас.

Йоханнес Фойгтманн Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— ЦСКА доминировал три четверти, не позволяя «Басконии» даже немного приблизиться по очкам. Как получилось, что в четвёртой четверти «армейцы» проиграли 19:32?

— Если честно, я не знаю, что произошло. Мы вели в счёте около 17 очков, но, кажется, мы упустили контроль, как я сказал раньше. Мы потеряли понимание внутри команды, не могли принимать всегда разные и умные решения. Это очень сложно, когда мяч перестаёт попадать в сетку, а соперник, наоборот, активно забивает.

— После ведения почти в 20 очков сложно видеть счёт на табло с разницей в четыре очка. Что сказал Димитрис Итудис после матча?

— Конечно, он поздравил команду с победой, но сказал, что нам необходимо продолжать работать и совершенствоваться. Впереди непростые игры, мы это понимаем. Мы говорили о последних пяти минутах, из-за которых могли проиграть игру, обсуждали, что нам необходимо сфокусироваться на следующем матче.

— Следующая игра состоится уже в понедельник против петербургского «Зенита» в рамках ВТБ. В Северной столице «красно-синим» всегда играть достаточно непросто. Какие ожидания?

— «Зенит» — сильный соперник и в Единой лиге, и в Евролиге, не стоит недооценивать петербуржцев. Мы будем стараться играть в свой баскетбол, показывать хорошую игру, которая приведёт нас к победе. У нас не всегда удачно складываются игры в Петербурге, это правда, но мы едем именно побеждать.