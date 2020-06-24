Фигуристы Плющенко тренируются под песню «День Победы»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал тренировку фигуристов своей группы под песню «День Победы».
Как же тяжело в учении, но легко в бою, — написал Плющенко в Instagram.
Празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне проходит в России 24 июня.
Ранее Плющенко сообщил, что его подопечная, 15-летняя фигуристка Александра Трусова, на тренировке прыгнула четверной риттбергер. Это единственный элемент в женском фигурном катании, который до сих пор не выполняла на соревнованиях ни одна фигуристка в мире. Команда Плющенко сейчас находится на сборах в Кисловодске, писал NEWS.ru.
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