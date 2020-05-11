FIDE довольна проведением шахматного турнира Кубок наций

https://static.news.ru/photo/60669bfa-936e-11ea-b68f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал, что организация довольна тем, как прошёл Кубок наций.

Мы довольны тем, как прошёл турнир. Зрителей было очень много — особенно в Китае. Сегодня, по нашим данным, аудитория составила около 700 тыс. человек на одном из каналов — это большие цифры. Так что будем продолжать, — цитирует Дворковича ТАСС.

Кубок наций проходил в режиме онлайн и завершился победой сборной Китая.

Ранее в финале онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу над американцем Хикару Накамурой со счётом 2,5:1,5, писал NEWS.ru. Турнир организовал сам норвежец. Призовой фонд соревнований составил $250 тысяч. Карлсен получит $70 тысяч.