Евгения Медведева показала новый двухэтажный особняк своей семьи

https://static.news.ru/photo/bdc5446c-f4fe-11ea-a1d8-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Шоу

Фигуристка Евгения Медведева купила для своих мамы и бабушки двухэтажный дом в подмосковном Одинцово.

20-летняя спортсменка показала новую недвижимость в программе «На дачу!» на Первом канале. К особняку также прилагается объёмный участок земли, окружённый живой изгородью из деревьев. Часть его покрыта тротуарной плиткой. Само жилище сделано из кирпича бордового цвета, а внутренний интерьер исполнен в основном в пастельных тонах.

Специалисты, сотрудничающие с телепрограммой, специально для Евгении сделали патио в саду, где она теперь может устраивать посиделки с друзьями и готовить еду на гриле. Обладательница серебряной награды Олимпиады-2018 призналась, что ей давно не хватало такой возможности.

Фигуристка редко может спокойно провести время дома, поэтому предпочитает в свободные часы расположиться с комфортом в окружении семьи, а иногда занимается своими хобби в одиночестве.

У меня бывает свободное время между тренировками, после тренировок на пару часов я закрываюсь в комнате. Работаю над собой, чтобы меньше быть зависимой от телефона, гаджетов. Занимаю себя рисованием, начинаю играть на укулеле, — рассказала двукратная чемпионка мира.

Из-за пандемии Медведева находится в Москве и не может вернуться в Канаду к своему тренеру Брайану Орсеру. Однако наставник и его подопечная находятся в постоянном контакте по FaceTime. Как писал NEWS.ru, в российской столице фигуристке помогают тренироваться Елена Буянова и Татьяна Тарасова.