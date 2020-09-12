Евгения Медведева показала новый двухэтажный особняк своей семьи

Фигуристка Евгения Медведева купила для своих мамы и бабушки двухэтажный дом в подмосковном Одинцово.
20-летняя спортсменка
Специалисты, сотрудничающие с телепрограммой, специально для Евгении сделали патио в саду, где она теперь может устраивать посиделки с друзьями и готовить еду на гриле. Обладательница серебряной награды Олимпиады-2018 призналась, что ей давно не хватало такой возможности.
Фигуристка редко может спокойно провести время дома, поэтому предпочитает в свободные часы расположиться с комфортом в окружении семьи, а иногда занимается своими хобби в одиночестве.
У меня бывает свободное время между тренировками, после тренировок на пару часов я закрываюсь в комнате. Работаю над собой, чтобы меньше быть зависимой от телефона, гаджетов. Занимаю себя рисованием, начинаю играть на укулеле, — рассказала двукратная чемпионка мира.
Из-за пандемии Медведева находится в Москве и не может вернуться в Канаду к своему тренеру Брайану Орсеру. Однако наставник и его подопечная находятся в постоянном контакте по FaceTime. Как писал NEWS.ru, в российской столице фигуристке помогают тренироваться Елена Буянова и Татьяна Тарасова.
Добавьте наши новости в избранные источники