Другие

Фигуристка Медведева рассказала о работе с Татьяной Тарасовой

11:33, 06 августа 2020 12
Евгения Медведева и Татьяна Тарасова Евгения Медведева и Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о работе с заслуженным тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.

Татьяна Анатольевна предложила много упражнений. Она потрясающая женщина — это то, что я могу сейчас сказать. У нас впервые такая плотная работа. Думаю, нам обеим комфортно заниматься друг с другом, — сказала она журналистам.

Спортсменка добавила, что с ней на постоянной связи по FaceTime её тренер Брайан Орсер.

Иногда бывает, что тренировки проводятся параллельно с двумя тренерами, — сказала спортсменка.

Медведева из-за пандемии коронавируса тренируется в Москве. Она проводит занятия онлайн со своим тренером Брайаном Орсером. Также ей помогают тренеры Елена Буянова и Татьяна Тарасова, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях