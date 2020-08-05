Фигуристка Медведева рассказала о работе с Татьяной Тарасовой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о работе с заслуженным тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.
Татьяна Анатольевна предложила много упражнений. Она потрясающая женщина — это то, что я могу сейчас сказать. У нас впервые такая плотная работа. Думаю, нам обеим комфортно заниматься друг с другом, — сказала она журналистам.
Спортсменка добавила, что с ней на постоянной связи по FaceTime её тренер Брайан Орсер.
Иногда бывает, что тренировки проводятся параллельно с двумя тренерами, — сказала спортсменка.
Медведева из-за пандемии коронавируса тренируется в Москве. Она проводит занятия онлайн со своим тренером Брайаном Орсером. Также ей помогают тренеры Елена Буянова и Татьяна Тарасова, писал NEWS.ru.
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