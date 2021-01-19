ЦСКА выгоняют на улицу: Москва потеряет классный баскетбол

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин признался, что уже летом этого года команда может остаться без своей тренировочной базы универсального спортивного комплекса (УСК), в котором команда размещается с 1980-го года. Совсем недавно было объявлено, что сооружение подлежит сносу. Эта новость стала шоком не только для руководителей и членов команды, но и для ветеранов, которые специально для NEWS.ru поделились своим мнением на этот счёт.

УСК, принадлежащий Минобороны, давно требовал ремонта, однако речи о расторжении договора с единственным московским клубом, выступающим в Европе, не было. Тем не менее решение принято, а баскетболистам объявлено, что вернуться в «новый дом» будет возможно только летом 2022 года. Самое интересное, что базироваться «армейцам» теперь негде. «Мегаспорт», где «красно-синие» проводят матчи Евролиги, не рассчитан на постоянную базу — там элементарно нет тренировочного места, а зал, где проходят игры, регулярно используется для других видов спорта. Так что довольно часто ЦСКА приходится собирать и разбирать паркет.

Так что фактически самый титулованный клуб страны просто выставляют на улицу из своего же дома. В этом вся Россия — ты вкладываешь, что-то пытаешься улучшить, а тебя выгоняют «как непрошенных гостей». Не секрет, что руководство «красно-синих» вложило огромные средства в модернизацию спортивного сооружения, начиная от самой арены и залов, заканчивая постройкой новых объектов (музея, тренажёрного зала, раздевалки и медицинского центра). И теперь всё это превратится в обломки.

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Ничего не напоминает? Нам вот сразу вспоминается ситуация с регбийным клубом «Фили», который продолжает безуспешную борьбу за сохранение своей истории. Но регбисты хотя бы останутся в Москве. А вот по заявлению Андрея Ватутина столица, скорее всего, рискует потерять баскетбольный клуб с огромной историей. Это понятно — быстро построить арену, подходящую для Единой лиги ВТБ, будет просто не по силам. Да и спонсоры не выделят необходимую финансовую сумму.

Бывший лёгкий форвард «красно-синих» Сергей Тараканов признался, что это решение идёт на откуп большим структурам.

В субботу был брифинг с заместителем министра обороны, и это решение мне лично не очень нравится. Понятно, что УСК требует реконструкции, но тот же Андрей Ватутин говорит, что «Барселона» играет в зале, который никак не лучше. Мне тем более обидно, потому что в 1980 году мы проводили матч открытия перед Олимпиадой. Сорок лет прошло, конечно, он немного устарел с технической точки зрения, однако он родной, и я не вижу планов постройки такого же нового комплекса — вот что самое главное. Никто не знает, что там будет, несмотря на все слухи. В общем, всё на откуп большим структурам, — сказал Тараканов корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, баскетбольный клуб арендует площадку, вкладывает. Как отмечает Тараканов, «с точки зрения спортивного клуба армии арену надо оставить как символ советского спорта».

Я сам там 11 лет проиграл, конечно, обидно, если всё это растворится в новых офисах и зданиях. Много детей там занимается, куда они пойдут? Говорят, что гимнастику перевезут в Ватутинки. Понятно, что далеко не каждый туда сможет возить своих детей. ЦСКА — намоленное место: гимнастика, футбол, баскетбол. Вся эта ситуация выглядит тревожно, — добавил экс-баскетболист.

Бывший разыгрывающий защитник и главный тренер «красно-синих» Иван Едешко и вовсе задаётся вопросом справедливости.

Видели ли вы справедливость в этом мире, когда решают всё деньги? Наверное, не видели. Территория ЦСКА вся продаётся. И плавательный бассейн, и ледовый дворец спорта, и теннисные корты, и залы лёгкой атлетики — всё сносится. Как это понять? Где забота о народе, который ходит туда, получает удовольствие от спорта? Куда они пойдут, что с ними будет? А что будет с детьми, когда все спортивные сооружения убивают? Сомневаюсь, что на месте УСК будут усовершенствованные залы. Опять офисы построят, но это моё мнение, возможно, действительно реконструируют. Но разрушать старое, намоленное, я считаю неправильным, — признался Едешко в беседе с NEWS.ru.

По его словам, «армейцам» «бесполезно что-то делать, невозможно пойти против ветра».

Если что-то убирают, значит, чем-то должны заменить, на окраине города, например. Вот был стадион «Пионер», там всё полностью снесли, на этом месте теперь расположены офисы и гостиницы. Возможно, это порывы современной жизни, может, мы уже ретро стали, не знаю. Обидно — не то слово. Куда ЦСКА переезжать? В какой другой город? Как можно из Москвы уехать? — удивляется он.

Ещё один экс-разыгрывающий защитник и бывший наставник ЦСКА Станислав Ерёмин считает, что «армейцы» действительно лишатся родного дома.

Я помню, как его открывали перед московской Олимпиадой, и для меня это очень грустное событие — это часть большой истории, этот зал намоленный, политый потом многих поколений игроков — «армейцев». Ведь там же играли и другие виды спорта. Лишиться родного дома... Лично для меня все другие залы немного чужие, мы как будто в гостях. А здесь все, кто имел и имеет отношение к баскетбольному клубу ЦСКА, чувствуют себя как дома. Конечно, очень жаль и обидно. Не знаю, будет лучше или хуже, но это будет другой дом. Я слышал, что это касается всей территории ЦСКА и других спортивных сооружений. Жаль, — сказал Ерёмин NEWS.ru.

По его мнению, с «красно-синими» будет то же самое, что и с подмосковными «Химками», которые «сначала играли в одном зале, потом в других, потеряли некоторых преданных болельщиков».

Здесь родной для «армейцев» паркет. Конечно, для классной команды, наверное, без разницы, где играть, особенно если в ней большинство игроков — иностранцы. Я думаю, что найдут зал, продолжат, не переедут. Но эта история больнее для российских спортсменов и тех, кто там играл, — завершил он.

А вот бывший главный тренер «Химок» Сергей Елевич убеждён, что «армейцы» заслуживают нового дворца высокого качества.

Разговор об этом давно шёл. Строительство не займёт много времени. У нас в Москве нет таких арен, которые бы принадлежали клубу. Я считаю, что ЦСКА достоин своего дворца очень высокого качества: и по наполняемости, и по всем качествам, которые хотим видеть, и по комментаторским, и по всем вопросам, которые связаны с безопасностью. ЦСКА должен иметь очень хороший дом с тренировочными площадками, — сказал Елевич корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, на время строительства нового сооружения «красно-синие» смогут найти необходимую арену для тренировок, а играть продолжат непосредственно в «Мегаспорте».

Для тренировок рядом есть «Химки», «Динамо» в Крылатском. Проблем с этим не должно быть. Думаю, решение было продумано заранее. Играть, думаю, будут в «Мегаспорте», — добавил он.

Было бы неплохо, конечно, чтобы в стране бережно относились к истории. Но если невозможно избежать модернизации, то необходимо приложить все усилия, чтобы клуб с огромной историей не покинул столицу. Иначе ради чего всё создавалось? Чтобы потом кануть в лету?