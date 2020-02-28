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Чемпионат Европы по биатлону 29 февраля пересечёт экватор — в мужском спринте на 10 км будет разыгран пятый из восьми комплект медалей. На старт под Минском выйдут 122 спортсмена, а первым из россиян побежит Кирилл Стрельцов (№ 10).

В гонке примут участие ещё пять биатлонистов сборной России: Матвей Елисеев (№ 39), Карим Халили (№ 50), Никита Поршнев (№ 67), Василий Томшин (№ 77) и Эдуард Латыпов (№ 87),...