Россиянка Евгения Павлова, которая выиграла на чемпионате Европы по биатлону золотую медаль в суперспринте, не попала в заявку национальной сборной на спринт. В гонке в белорусских Раубичах примут участие 107 спортсменок, первой из сборной России на трассу уйдёт Валерия Васнецова (№ 41).
Кроме неё побегут ещё пять россиянок: Кристина Резцова (№ 45), Екатерина Глазырина (№ 67), Ульяна Кайшева (№ 71), Анастасия Поршнева (№ 72) и Виктория Сливко (№ 82),
Гонка пройдёт 29 февраля, начало — в 15:30. Прямая трансляция будет идти на каналах «Матч ТВ» и Eurosport.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгения Павлова стала обладательницей золотой медали в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону в Минске. В дебюте новой дисциплины на континентальном первенстве она без ошибок прошла все четыре огневых рубежа с результатом 16.31,8 секунды и опередила на 2,8 секунды серебряного призёра украинку Елену Пидгрушную. Бронзовую медаль завоевала француженка Хлои Шевалье.
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