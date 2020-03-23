https://static.news.ru/photo/fa94b098-6d1e-11ea-9eb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: sportgymrus.ru

Чемпионат России по спортивной гимнастике среди мужчин, а также Первенство среди юниоров и юношей отменено из-за распространения коронавируса.

Турнир должен был пройти с 15 по 22 апреля в Пензе. Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) просит министерство спорта РФ согласовать перенос соревнований на вторую декаду октября 2020 года, сообщает пресс-служба ФСГР.

Ранее Министерство спорта рекомендовало отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории России с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения.