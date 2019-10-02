https://static.news.ru/photo/c59fd16c-e4eb-11e9-b8b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iain Mcguinness/Global Look Press

Рекордное количество билетов было продано на чемпионат мира по нетболу, который прошёл в английском Ливерпуле с 12 по 21 июля 2019 года.

Всего турнир посетило 112 тыс. зрителей, а на матчах с участием хозяев соревнований были аншлаги, пишет Insidethegames. Кроме того, согласно опросу, более 6 млн британцев следили за чемпионатом мира, а 26,6 млн заявили, что намерены отдать своих дочерей в этот вид спорта.

Чемпионом мира 2019 года стала сборная Новой Зеландии, на втором месте — Австралия, на третьем — Англия.

Нетбол, основанный в 1893 году, — это разновидность баскетбола, и играют в него традиционно только женщины. Но есть и мужские сборные, правда, Международная федерация нетбола (IFNA) не признаёт мужской и смешанный нетбол, так как в отличие от женского команды почти не привлекают внимания спонсоров и болельщиков.

Международный олимпийский комитет (МОК) в 1995 году признал нетбол олимпийским видом спорта, но в программу Игр он не входит.

Сборная России по спортивному бриджу завоевала золотые медали чемпионата мира, прошедшего в китайском городе Ухане, в миксте, писал News.ru.