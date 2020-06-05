Чемпионат Европы по скалолазанию в Москве перенесён на ноябрь

https://static.news.ru/photo/43859822-a743-11ea-83ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Федерация скалолазания России/vk.com

Чемпионат Европы по скалолазанию 2020 года в Москве перенесён на ноябрь из-за пандемии коронавируса.

Турнир должен пройти с 20 по 29 ноября, сообщает пресс-служба Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC).

Изначально соревнования планировалось провести в марте, затем турнир ещё дважды переносился.

Помимо этого сообщается, что этап Кубка мира по скалолазанию, который должен был состояться в австрийском Инсбруке в июне, будет отменён.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу Игр-2024 в Париже четыре новых вида спорта, среди которых брейк-данс, сёрфинг, спортивное скалолазание и скейтбординг, писал NEWS.ru.