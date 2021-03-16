Бывшую фристайлистку сборной России задержали с героином

https://static.news.ru/photo/48ae3026-864e-11eb-a5a8-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/annnorl

Бывшую российскую фристайлистку Анну Орловскую поймали в Москве с наркотиками, об это сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что спортсменку остановили на Рублёвском шоссе с семью свертками героина, которые она разносила по адресам.

В начале 2010-х Орловская побеждала на чемпионате России в дисциплинах слоупстайл и хафпайп, а также входила в десятку на этапе Кубка мира.

В ноябре 2013 года спортсменка была дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил.

15 марта, как писал NEWS.ru, звезду «Пацанок» Диану Субботину задержали с наркотиками в бюстгальтере.