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Бывшую фристайлистку сборной России задержали с героином

14:26, 16 марта 2021 12
Фото: vk.com/annnorl

Бывшую российскую фристайлистку Анну Орловскую поймали в Москве с наркотиками, об это сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что спортсменку остановили на Рублёвском шоссе с семью свертками героина, которые она разносила по адресам.

В начале 2010-х Орловская побеждала на чемпионате России в дисциплинах слоупстайл и хафпайп, а также входила в десятку на этапе Кубка мира.

В ноябре 2013 года спортсменка была дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил.

15 марта, как писал NEWS.ru, звезду «Пацанок» Диану Субботину задержали с наркотиками в бюстгальтере.

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