Бывший тренер сборной России по биатлону сделал прогноз на чемпионат мира

https://static.news.ru/photo/df1b28b4-6085-11eb-8516-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Shemetov/Global Look Press

Экс-тренер сборных России, Белоруссии и Словении по биатлону Владимир Королькевич оценил перспективы российской команды на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Что касается россиян, то больше шансов в контактных гонках и эстафетах как и у мужской, так и у женской команды. Сейчас вернулась в команду спортсменка высокого уровня Таня Акимова. Было видно, что она усилила состав. Если сравнивать российский состав с другими командами, то нигде больше нет таких четырёх равных спортсменок, — рассказал Королькевич NEWS.ru.

Также специалист отметил, что трасса чемпионата мира была изменена и потребует от спортсменов хорошей горнолыжной подготовки и техники прохождения спусков, а потому приезд сборной России заранее на место проведения соревнований является положительным фактором.

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