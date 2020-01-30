https://static.news.ru/photo/6249ab98-430e-11ea-89dc-fa163e074e61_660.jpg Йоханнес и Тарьей Бё Фото: Eibner-Pressefoto /EXPA/Adelsber/imago-images.de/Global Look Press

Мужская сборная Норвегии проводит подготовку к чемпионату мира на высокогорном итальянском горнолыжном курорте Сейзер-Альм. Туда отправились Тарьей Бё (5-е место в Кубке мира), Йоханнес Дале (9-е), Ветле Кристиансен (10-е) и Эрленн Бьентегорд (11-е место).

Лидер команды Йоханнес Бё (3-е место) перед главным турниром сезона сделал ставку на Осло. Об этом сообщает Abcnyheter.no.

Старший Бё объяснил выезд в горы необходимостью акклиматизироваться.

Мы должны подняться на высоту, а потом постепенно спускаться. Мне бы хотелось побыть дома, но когда чемпионат мира проходит на высоте, необходим особенный подход, — заявил биатлонист.

Его младший брат считает, что накопленный опыт выступлений в Антхольце, в котором пройдёт чемпионат мира, позволяет ему прибыть на место ближе к стартам.

В последние годы мне неплохо удавались гонки в Антхольце. Мы поднимались на высоту в воскресенье и начинали соревноваться в четверг или пятницу, и всё было нормально, — объяснил Йоханнес.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сборная Франции по биатлону на чемпионате мира — 2020 в Италии будет представлена сильнейшим составом. И мужская, и женская команда состоят из спортсменов, занимающих на данный момент высокие места в зачёте Кубка мира. Мощно выглядит мужская часть сборной, в которую включены шесть биатлонистов, расположившихся в Кубке мира на местах с первого по 25-е.