Богалий высказала претензии экс-главе СБР Владимиру Драчёву

https://static.news.ru/photo/eb2d5f92-c282-11ea-a321-fa163e074e61_660.jpg Анна Богалий Фото: Aleksander V.CHERNYKH/Global Look Press

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий рассказала о претензиях к теперь уже бывшему президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчёву .

Мы постоянно видели разные сообщения в СМИ слов Драчёва, которые противоречили друг другу. Мужчина должен совершать мужские поступки. А если ты говоришь членам правления одно, а СМИ — другое, это разве поступки руководителя? В этом у меня есть к нему претензии, — сказала Богалий корреспонденту NEWS.ru.

Она отметила, что это его решение и право. По словам Богалий, отмена Драчёвым пресс-конференции выглядит очень странно. Были сказаны разные слова, уже практически все вышли на финишную прямую, а затем объявили об отмене пресс-конференции.

Российская биатлонистка ждёт выборов, которые пройдут 11 июля в Химках в рамках внеочередной отчетно-выборной конференции организации.

Я за развитие российского биатлона. Необходимо, чтобы он соответствовал всем современным тенденциям, чтобы наши спортсмены могли бороться в хороших условиях, — добавила Богалий.

Она надеется, что Виктор Викторович будет работать на развитие спорта.

54-летний экс-биатлонист был назначен на пост главы СБР 18 мая 2018 года. Депутатом Государственной Думы Драчёв был избран 18 сентября 2016 года.

Министр спорта Олег Матыцин поблагодарил Драчёва за работу во главе СБР и отметил его стремление достичь положительных результатов. По его словам, 54-летний экс-биатлонист делал максимально возможное для поддержки российских биатлонистов, писал NEWS.ru.