https://static.news.ru/photo/75a753e8-4124-11ea-87d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusbiathlon.ru

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Халиуллина без промахов преодолела дистанцию 12,5 км за 41 минуту 32,6 секунды. Второе место заняла Милена Тодорова из Болгарии (+1.7,9; 3). Бронзу завоевала швейцарка Эми Басерга (+1.16,0; 2).

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко финишировала на четвёртом месте, Анастасия Гореева — на 18-м, Инна Худорожкова — на 43-м.

Ранее сборная Франции по биатлону выиграла смешанную эстафету на шестом этапе Кубка мира в Поклюке. Сборную России в смешанной эстафете представляли Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых, которые финишировали на четвёртом месте, писал NEWS.ru.