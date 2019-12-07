Российский биатлонист Антон Бабиков, занявший 14-е место в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде и идущий на 25-й позиции в мировом рейтинге не будет включён в состав основной и резервной сборной России на международных соревнованиях на следующей неделе. Об этом News.ru сообщил личный тренер биатлониста Виктор Никитин.

Старший тренер Сергей Белозёров говорит мне: «Мы ротацию не делаем. Бабикова отправляем в Россию. По всем вопросам звоните руководителям, пусть они решают». Это как понимать? Старший тренер должен принимать решение сам, а не кивать на руководство, иначе какой он старший тренер? У них все этапы будут бежать одни и те же, вне зависимости от текущих результатов, — рассказал Никитин.