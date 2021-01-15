Акимова выиграла второй спринт подряд на Кубке IBU в Арбере

https://static.news.ru/photo/c76b7ec0-57e9-11eb-88c0-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Акимова Фото: print Deubert/Ibu/Global Look Press

Российская биатлонистка Татьяна Акимова одержала вторую победу в спринте на первом этапе Кубка IBU в немецком Арбере, опередив в борьбе за победу свою подругу по команде Анастасию Шевченко.

Акимова преодолела дистанцию с одним промахом за 22.58,1. Второе место заняла другая россиянка Анастасия Шевченко, также получившая один круг штрафа и отставшая от Акимовой на 4,0 секунды. Третье место заняла француженка Камиль Бене (0 промахов, +5,4 сек.).

Анастасия Гореева финишировала 15-й (2 промаха, +45,6 сек.). Елизавета Каплина показала 18-й результат (2 промаха, +50,7 сек.). Тамара Воронина завершила гонку на 24-м месте (1 промах, +55,7 сек.), а призёр предыдущего спринта Валерия Васнецова заняла 25-е место (3 промаха, +56,0 сек.). Полина Шевнина финишировала 26-й (1 промах, +57,8 сек).

Как писал NEWS.ru, российская мужская четвёрка в составе Кирилла Стрельцова, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова в очередной раз заняла четвёртое место на этапе Кубка мира по биатлону.