«Абьюзерша» Тутберидзе: Трусова до сих пор злится на бывшего тренера

С момента ухода фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе прошло больше полугода, но, кажется, личные обиды за этот период совсем не забылись. В противном случае тяжело объяснить поведение юной фигуристки в социальных сетях. Русская Ракета поставила лайк под комментарием, в котором Тутберидзе назвали «абьюзершей». Кажется, Трусова так и не смогла простить тренера. Но стоило ли выносить сор из избы (отличительная черта нашего фигурного катания в последнее время)? И на ком в большей степени с негативной точки зрения скажется очередной скандал?

Безобидное и даже милое видео в аккаунте fk_loverussia, на котором Тутберидзе помогает Трусовой удобнее сесть на бортик, спровоцировало очередной скандал в фигурном катании (а то в последнее время их было так мало!). Под подписью к видео «Когда говорят, что Этери Георгиевна тиран. #этеригеоргиевнамама» одна из болельщиц оставила комментарий: «А потом эта „мама“ публично лжёт, травит детей, когда они уходят, офигенная мать. Абьюзерша, а не мама». Как раз этот комментарий поддержала Трусова.

Что могло спровоцировать подобный жест со стороны фигуристки, понятно. В мае прошлого года пути Тутберидзе и Русской Ракеты разошлись, Александра ушла к Евгению Плющенко. Впрочем, стоит отметить, что разошлись они довольно спокойно. Трусова объяснила свой переход желанием стабильно выполнять четверные, а Тутберидзе больше сетовала на Плющенко и его выгодные условия, чем на свою бывшую подопечную. Прошло больше полугода и стало понятно, что проблема-то заключалась не в одних стабильных прыжках.

О жёстком нраве Тутберидзе ходят легенды. Трусова — далеко не первая фигуристка, которая отмечает это обстоятельство. Дисциплина, строгий подход, равные условия — неотъемлемые столпы группы Тутберидзе, об этом неоднократно заявляла даже сама Этери. Скептиков такого подхода в нашей стране всегда было немало, но в последнее время эта тема ушла немного в тень. Громкие трансферные закупки Плющенко сделали его главным врагом «фигурокатательного» народа.

Возможно, своим лайком Трусова (или не Трусова) старалась привлечь внимание к забытой проблеме тиранства Тутберидзе. Однако пытаясь навредить бывшему тренеру, она поставила в неудобное положение саму себя.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая бы кошка между спортсменкой и тренером ни пробежала, именно Тутберидзе является тем самым человеком, который вывел фигуристку на мировой уровень. Не тренеры из школы в Рязани, где начинала кататься будущая Русская Ракета, не Александр Волков, который курировал работу над Сашей до перехода в «Хрустальный», а именно Тутберидзе. Трусова, бесспорно, девушка с особенным даром, но мы не знаем, мог ли он раскрыться под руководством какого-нибудь другого наставника.

Сейчас их пути разошлись, но разве это повод в таком ключе выставлять бывшего наставника, который сделал для тебя немало хорошего? Мутить воду, когда уже почти все смирились с произошедшим, когда каждый вроде бы должен быть сконцентрирован на своих делах, как минимум странно и некрасиво.

К слову, о странностях. Если бы подобным жестом отметилась Алёна Косторная, кажется, никто бы не удивился. Она относится к числу тех фигуристок, которые лишний раз за словом в карман не полезут (вы только вспомните её последние интервью). В этом отношении они полные противоположности с Сашей. Поэтому есть подозрения, что лайком могла отметиться не лично Трусова. Может быть, её аккаунт в Instagtam ведёт менеджер, может быть, до сих пор какую-то обиду не могут простить Тутберидзе родители Саши — чем не вариант. Есть ещё мысль, что в этом лайке могут быть скрыты очередные закулисные игры семейства Плющенко. Впрочем, кем бы ни был тот человек, который отметился лайком, ему следует понять одно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Это схватка неравных по силе соперников. Тутберидзе — совершенно другой статус, другой опыт, другие достижения. Да и не стоит забывать, что Трусова в этой информационной войне представляет блок Плющенко, что уже априори выставляет её в негативном свете (уровень поддержки и лояльности к именитому наставнику на этой почве сейчас очень высок). Если бы за плечами Трусовой с момента перехода к «Ангелам Плющенко» были какие-то весомые достижения, то её действия и слова, возможно, воспринимались бы по-другому. Но теперь в глазах многих людей она не только человек, который сделал неправильный выбор (и по сей день многие воспринимают таким образом переход Трусовой), но и неблагодарная девушка.

Зачем нужно было таким образом привлекать внимание, обострять и без того негативное отношение ко всей академии Плющенко, непонятно. Теперь провокационным статусом будет обладать не только глава «Ангелов», но и его подопечные. И нужно оно было Саше?

Взаимные обиды — это нормальная ситуация. Так же как обычное дело быть чем-то недовольным и, стараясь изменить себя (в данном случае улучшить свой результат), выбирать какие-то новые пути развития. Стремление задеть бывшего тренера — тоже, кстати, нормальная ситуация. Но проблема в том, что по-настоящему задеть Тутберидзе смогут только большие и весомые достижения под руководством Плющенко, а не лайки. Всё остальное — пустой звук, который не просто никак не повлияет на Этери, но и с большой долей вероятности может встать боком её противникам.

Возможно, Трусова и её новый тренерский штаб в силу молодости просто не понимают этого.