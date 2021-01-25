«Абьюзерша» Тутберидзе: Трусова до сих пор злится на бывшего тренера

С момента ухода фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе прошло больше полугода, но, кажется, личные обиды за этот период совсем не забылись. В противном случае тяжело объяснить поведение юной фигуристки в социальных сетях. Русская Ракета поставила лайк под комментарием, в котором Тутберидзе назвали «абьюзершей». Кажется, Трусова так и не смогла простить тренера. Но стоило ли выносить сор из избы (отличительная черта нашего фигурного катания в последнее время)? И на ком в большей степени с негативной точки зрения скажется очередной скандал?
Безобидное и даже милое видео в аккаунте fk_loverussia, на котором Тутберидзе помогает Трусовой удобнее сесть на бортик, спровоцировало очередной скандал в фигурном катании (а то в последнее время их было так мало!). Под подписью к видео «Когда говорят, что Этери Георгиевна тиран. #этеригеоргиевнамама» одна из болельщиц оставила комментарий: «А потом эта „мама“ публично лжёт, травит детей, когда они уходят, офигенная мать. Абьюзерша, а не мама». Как раз этот комментарий поддержала Трусова.
Что могло спровоцировать подобный жест со стороны фигуристки, понятно. В мае прошлого года пути Тутберидзе и Русской Ракеты разошлись, Александра ушла к Евгению Плющенко. Впрочем, стоит отметить, что разошлись они довольно спокойно. Трусова объяснила свой переход желанием стабильно выполнять четверные, а Тутберидзе больше сетовала на Плющенко и его выгодные условия, чем на свою бывшую подопечную. Прошло больше полугода и стало понятно, что проблема-то заключалась не в одних стабильных прыжках.
О жёстком нраве Тутберидзе ходят легенды. Трусова — далеко не первая фигуристка, которая отмечает это обстоятельство. Дисциплина, строгий подход, равные условия — неотъемлемые столпы группы Тутберидзе, об этом неоднократно заявляла даже сама Этери. Скептиков такого подхода в нашей стране всегда было немало, но в последнее время эта тема ушла немного в тень. Громкие трансферные закупки Плющенко сделали его главным врагом «фигурокатательного» народа.
Возможно, своим лайком Трусова (или не Трусова) старалась привлечь внимание к забытой проблеме тиранства Тутберидзе. Однако пытаясь навредить бывшему тренеру, она поставила в неудобное положение саму себя.
Какая бы кошка между спортсменкой и тренером ни пробежала, именно Тутберидзе является тем самым человеком, который вывел фигуристку на мировой уровень. Не тренеры из школы в Рязани, где начинала кататься будущая Русская Ракета, не Александр Волков, который курировал работу над Сашей до перехода в «Хрустальный», а именно Тутберидзе. Трусова, бесспорно, девушка с особенным даром, но мы не знаем, мог ли он раскрыться под руководством какого-нибудь другого наставника.
Сейчас их пути разошлись, но разве это повод в таком ключе выставлять бывшего наставника, который сделал для тебя немало хорошего? Мутить воду, когда уже почти все смирились с произошедшим, когда каждый вроде бы должен быть сконцентрирован на своих делах, как минимум странно и некрасиво.
К слову, о странностях. Если бы подобным жестом отметилась Алёна Косторная, кажется, никто бы не удивился. Она относится к числу тех фигуристок, которые лишний раз за словом в карман не полезут (вы только вспомните её последние интервью). В этом отношении они полные противоположности с Сашей. Поэтому есть подозрения, что лайком могла отметиться не лично Трусова. Может быть, её аккаунт в Instagtam ведёт менеджер, может быть, до сих пор какую-то обиду не могут простить Тутберидзе родители Саши — чем не вариант. Есть ещё мысль, что в этом лайке могут быть скрыты очередные закулисные игры семейства Плющенко. Впрочем, кем бы ни был тот человек, который отметился лайком, ему следует понять одно.
Это схватка неравных по силе соперников. Тутберидзе — совершенно другой статус, другой опыт, другие достижения. Да и не стоит забывать, что Трусова в этой информационной войне представляет блок Плющенко, что уже априори выставляет её в негативном свете (уровень поддержки и лояльности к именитому наставнику на этой почве сейчас очень высок). Если бы за плечами Трусовой с момента перехода к «Ангелам Плющенко» были какие-то весомые достижения, то её действия и слова, возможно, воспринимались бы по-другому. Но теперь в глазах многих людей она не только человек, который сделал неправильный выбор (и по сей день многие воспринимают таким образом переход Трусовой), но и неблагодарная девушка.
Зачем нужно было таким образом привлекать внимание, обострять и без того негативное отношение ко всей академии Плющенко, непонятно. Теперь провокационным статусом будет обладать не только глава «Ангелов», но и его подопечные. И нужно оно было Саше?
Взаимные обиды — это нормальная ситуация. Так же как обычное дело быть чем-то недовольным и, стараясь изменить себя (в данном случае улучшить свой результат), выбирать какие-то новые пути развития. Стремление задеть бывшего тренера — тоже, кстати, нормальная ситуация. Но проблема в том, что по-настоящему задеть Тутберидзе смогут только большие и весомые достижения под руководством Плющенко, а не лайки. Всё остальное — пустой звук, который не просто никак не повлияет на Этери, но и с большой долей вероятности может встать боком её противникам.
Возможно, Трусова и её новый тренерский штаб в силу молодости просто не понимают этого.