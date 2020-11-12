Новая звезда микст-зон: Плющенко вырастил чемпионку по интервью

Главной фигурой четвёртого этапа Кубка России была фигуристка Алёна Косторная. Несмотря на то, что на первом официальном старте в новом сезоне действующей чемпионке Европы не удалось выступить убедительно (второе место неплохой результат, но ждали от неё другого), она всё равно смогла привлечь к себе намного больше внимания, чем та же Александра Трусова, которая в Казани исполнила три четверных прыжка. Как такое возможно? Всё просто: теперь Косторная блистает в микст-зонах. О главном изменении в фигуристке после перехода к Евгению Плющенко и возможных побочных эффектах данного явления — в материале NEWS.ru.

Косторная давно дала понять, что она не просто хорошая фигуристка, но и яркая, раскрепощённая девочка. Вспомните прошлый сезон. Алёна могла спокойно потанцевать на пьедестале, попробовать свой букет на вкус во время награждения, без каких-либо стеснений вела себя в гостях в шоу Ивана Урганта. На фоне своих достаточно скромных и спокойных соперниц Александры Трусовой и Анны Щербаковой она была настоящей вспышкой.

Единственное, Косторная ранее не отличалась большим количеством выступлений в информационном пространстве. Даже если и были какие-то комментарии, то они обычно носили официальный (без интриг и скандалов) характер (только если камера не выхватывала неосторожно брошенные слова в «кисс энд край» — место, где фигуристам выставляют оценки). На этом всё.

В новом сезоне изменения произошли в том числе и в этом направлении. Началось же всё на контрольных прокатах сборной России, когда довольно тусклое выступление Косторной в короткой программе сменилось огненной речью в микст-зоне. Чемпионка Европы, впервые появившись на публике после перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, выдала всё. Ну или почти всё.

Максим Богодвид/РИА Новости

Приведём некоторые высказывания из микст-зоны «Мегаспорта»:

Я считаю, что такие спортсменки, как я, Аня [Щербакова] и даже Камила [Валиева], не могут кататься с детьми 2010 года рождения. Даже если и могут, им надо объяснить: девочки взрослые, они не будут делать поблажки. Если ты им помешаешь, то они на тебя прыгнут или наорут. Я, когда была маленькая, раньше каталась по бортам, мне говорили: помешаешь кому-нибудь — быстро прям уйдешь.

А вот все эти посты в Instagram — это обидно, кидать ответки друг другу, отвечать в Instagram <...> Если хочешь выяснить отношения, прямо настолько неймется, то лучше глаза в глаза встретиться и все высказать. Но я не могу никого обсуждать (речь идёт о посте Этери Тутберидзе, в котором она объявила о переходе фигуристки. — NEWS.ru).

У каждого тренера свой подход: у Этери Георгиевны [Тутберидзе] он свой, у Евгения Викторовича кардинально другой. В новой команде более спокойно. Если у меня на льду что-то не получалось, никто не гнал, не кричал, не ругался. Говорили: давай тогда оставим, в следующий раз сделаем, а сейчас поработаем над другими вещами, которые тоже немаловажны.

После такого яркого выступления казалось, что лучше уже не будет. Без каких-либо преувеличений восьмиминутное интервью Косторной на контрольных прокатах затмило всё вокруг. Но, как впоследствии выяснилось, ей было, о чём ещё рассказать.

В Казани Косторная также нисколько себя не стесняла в формулировках. Она открыто призналась, что переживала из-за оценок, так как допускала, что судьи могут быть к ней неблагосклонны после ухода от Тутберидзе.

На самом деле, у меня давно был этот страх, чуть ли не с моего перехода. Потому что говорят: «Вот, предательница, кинула». Почитав некоторые отзывы, я подумала: «Ууу. Может, на стартах это как-то повлияет». Плюс, на прокатах судьи очень резко оценивали. Ну, и я там допускала ошибки. Но я очень по этому поводу переживала, — передаёт слова фигуристки Первый канал.

Также чемпионка Европы призналась, что не испытывает дискомфорта из-за того, что покинула бывший тренерский штаб после того, как ей уже поставили обе программы.

Тут конкретно моей вины нет, я же не специально: «Ага, поставьте мне программы, а потом я возьму и кину». Нет, конечно, такого никогда не было. Но вот так получилось, — признавалась фигуристка.

Однако не стоит думать, что все диалоги Косторной разворачивались лишь вокруг бывшего тренерского штаба. О своей форме в Казани фигуристка рассуждала не менее откровенно. После произвольной Косторная открыто призналась, что «померла» в середине программы, а сам номер, который ей поставила известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн, назвала недоработанным и сырым. Правда, нынешним своим состоянием фигуристка не очень-то и расстроена, они с новым тренерским штабом работают «в долгую». Теперь главная цель Косторной — подготовиться к большим турнирам — к чемпионатам мира, Европы, Олимпийским играм.

Максим Богодвид/РИА Новости

Помните ли вы подобные громкие выступления со стороны Косторной, когда она числилась в группе Тутберидзе? Вот и мы не помним. Но вряд ли это связано с тем, что ранее не было тем для обсуждения или не было желания. Скорее всего, и то и другое время от времени проскакивало. Но дело в том, что в команде Тутберидзе нет традиции комментировать всё вокруг. Максимум — это небольшие интервью после соревнований, где каждое слово фигуриста взвешенно. И тренеры, и ученики Team Tutberidze предпочитают больше «говорить» на льду. Сейчас, конечно, некоторые наставники поменяли свою манеру поведения, но на учеников в большинстве своём все эти правила распространяются и по сей день.

Перейдя к Плющенко, Косторная получила не только «плюшки» в виде спонсоров, но и возможность говорить всё, что она думает. И есть основания допускать, что вторая опция для Алёны не менее важна, чем первая.

Как мы сказали выше, Алёна раскрепощённая девушка. Это проявляется в том числе и в общении. Она прямолинейная, говорит без стеснения всё, о чём думает. В каждом её поведении, в каждом её слове чувствуется свобода (неспроста многие говорят о том, что Косторная — это усовершенствованная версия Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой). И теперь, когда у неё появилась возможность, скорее всего, без каких-либо последствий излагать свои мысли, она этим пользуется сполна.

Однако такая свобода связана не только с тем, что принц-Плющенко, который спас бедных девочек из оков «Снежной королевы», пытается потакать своим новым звёздам во всём. Скорее всего, сам Плющенко видит в этом определённую выгоду.

Можно по-разному относиться к Плющенко, но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Евгений обладает большим опытом. И не только в спортивном отношении. Плющенко давным-давно вышел за рамки спорта, является настоящей медийной личностью, и знает, как привлечь внимание аудитории, вызвать интерес. Видя, что выступления Косторной в информационном пространстве не оставляют безразличными большое количество людей, он даёт ей возможность быть открытой, с прицелом на то, что таким образом Алёна может значительно увеличить свою аудиторию, постоянно поддерживать интерес к своей персоне.

Но проблема в том, что только за счёт одних разговор оставаться постоянно в центре внимания не получится. В скором времени болельщики начнут требовать результат, вспомнят про отсутствующий тройной аксель. И что тогда? Разговоры точно не спасут. А, может, их даже поставят в укор. Мол, готовиться нужно было, а не разговаривать.