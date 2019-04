Военно-морской флот закупит шесть прозрачных батискафов для «проведения специальных подводных операций», сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Аппараты будут готовы к 2022 году и изначально были заказаны КБ «Малахит» нефтяной компанией для инспекции и устранения неисправностей донных трубопроводов. Планируется, что глубоководные обитаемые аппараты будут выполнять задачи на Северном, Тихоокеанском и Черноморском флотах. Батискаф заказанной партии будет иметь форму шара с прозрачным корпусом из акрила и титана, электрический двигатель способен автономно работать в течение суток. Аппарат сможет выполнять работы на глубине до 2,5 км, экипаж состоит из трёх человек. Носителем батискафа может быть любое военное или гражданское судно. Стоимость разработки аппарата — более 1 млрд рублей.

Батискаф — подводный аппарат, предназначенный для работы на больших глубинах. От мини-субмарины его отличает конструкция корпуса: он представляет собой поплавок, заполненный для создания дополнительной плавучести малосжимаемым веществом легче воды (например, бензином), и выполнен в виде полой сферы, внутри которой в условиях нормального давления воздуха находится оборудование и располагается экипаж. Как правило, электромоторы приводят в движение гребные винты аппарата. Батискафы используются для океанологических исследований морских глубин, обследования и ремонта донных коммуникаций, операций по поднятию на поверхность затонувших кораблей.

Второе важное назначение батискафов — спасательные операции. В 2014 году командование ВМФ России закупило для этих целей несколько канадских глубоководных пилотируемых аппаратов АРС-600 — в отличие от имеющихся тогда у российских моряков батискафов, они могут подниматься на поверхность самостоятельно, без использования тросов. При этом гидролокатор аппарата даёт возможность обнаруживать взрывные устройства.

Ранее, в 2011 году, в состав флота был введён глубоководный обитаемый аппарат «Консул» — дальнейшее развитие отечественного батискафа проекта «Русь», принятого на вооружение флота в 2007 году после глубоководного погружения у Азорских островов. Известно, что в 2005 году на аппарате «Русь» было совершено погружение на глубину 3600 метров. Эффективность этих аппаратов, исходя из открытых данных, во многом определяется тем, как гидронавты управляют манипуляторным комплексом батискафов или носимыми необитаемыми подводными аппаратами типа «Рупор-6000» или «Лорнет». Применение глубоководного аппарата возможно с надводного корабля, имеющего крановое оборудование грузоподъёмностью 35−40 тонн, отмечает специализированный портал MilitaryRussia.

Военно-морские силы ряда стран (в частности, Великобритании и Голландии) в чрезвычайных ситуациях или в случаях, когда необходимо поднять на поверхность оборудование с затонувших кораблей, также используют батискафы, но для таких целей, как правило, прибегают к услугам гражданских подрядчиков.

The first explorers to descend to the deepest part of the ocean were Don Walsh and Jacques Piccard in the bathyscaphe Trieste, January 23, 1960.

