Захарова попросила Чубайса ответить за бедность россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась высказыванием главы «Роснано» Анатолия Чубайса о том, что Россия — бедная страна. По её словам, мы живём в богатейшем государстве.
«А вот почему „значительная часть населения живет бедно или очень бедно“, хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее», — написала пресс-секретарь в своём Facebook.
Она отметила, что «ждёт ответа, как ваучер члена кабинета».
Как писал News.ru, ранее Чубайс заявил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по уровню расходования электроэнергии и при этом на протяжении последних нескольких лет отстаёт в сфере энергоэффективности. Он уточнил, что роста энергоэффективности в России не наблюдается с 2014 года.