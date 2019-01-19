USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,725.67 $
МОСКВА-5°C19:36
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Захарова попросила Чубайса ответить за бедность россиян

Мария Захарова Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

общество [ версия для печати ]

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась высказыванием главы «Роснано» Анатолия Чубайса о том, что Россия — бедная страна. По её словам, мы живём в богатейшем государстве.

«А вот почему „значительная часть населения живет бедно или очень бедно“, хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее», — написала пресс-секретарь в своём Facebook.

Она отметила, что «ждёт ответа, как ваучер члена кабинета».

Как писал News.ru, ранее Чубайс заявил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по уровню расходования электроэнергии и при этом на протяжении последних нескольких лет отстаёт в сфере энергоэффективности. Он уточнил, что роста энергоэффективности в России не наблюдается с 2014 года.


#МИД #Захарова #Чубайс
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
общество 14:22, 16 января 2019
Чубайс посетовал на энергорасточительность России
культура 17:19, 12 декабря 2018
Жена Чубайса снимет сериал в защиту 90-х
общество 19:46, 9 декабря 2018
Полонский вступился за Чубайса и олигархов
Лента новостей
в мире 19:32
Москва и Пекин собираются вместе помянуть погибших солдат
в мире 19:30
Предстоятель ПЦУ Епифаний сообщил дату интронизации
спорт 19:27
Украинской легкоатлетке разрешили выступать в России
происшествия 19:24
Легкомоторный самолёт врезался в озеро в Братске
в мире 19:19
Тысячи тюльпанов раздали бесплатно в Нидерландах
Другие новости
общество 19:16
Заседание по делу Насти Рыбки перенесли на трое суток
общество 19:06
Заявление на Рыбку написали две девушки
общество 18:40
Настя Рыбка в суде: «Хочу знать, в чём меня обвиняют»
общество 18:09
«Общественных» полос на дорогах Москвы станет больше
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top