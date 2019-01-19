Захарова попросила Чубайса ответить за бедность россиян

https://news.ru/storage/news/553cc5b73e6cabf70baa9de4d51d3289/8ea221a2-ce50-4528-a558-dcbda962f601_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась высказыванием главы «Роснано» Анатолия Чубайса о том, что Россия — бедная страна. По её словам, мы живём в богатейшем государстве.

«А вот почему „значительная часть населения живет бедно или очень бедно“, хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее», — написала пресс-секретарь в своём Facebook.

Она отметила, что «ждёт ответа, как ваучер члена кабинета».

Как писал News.ru, ранее Чубайс заявил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по уровню расходования электроэнергии и при этом на протяжении последних нескольких лет отстаёт в сфере энергоэффективности. Он уточнил, что роста энергоэффективности в России не наблюдается с 2014 года.