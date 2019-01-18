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«Культ голого тела»: в РПЦ осудили крещенские купания

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Традиция купания в праздник Крещения носит карикатурный характер, заявил протоирей Всеволод Чаплин. По его словам, это совсем необязательное действо в отличие от «исповеди, причастия, божественной литургии, и, конечно, великого освящения воды».

«Люди едят, пьют, фотографируются. Всё это не более чем способ покрасоваться перед окружающими. Если люди участвуют в ночных купаниях, но не ходят на службу ни в сам праздник Крещения, ни в сочельник, то все это абсурд. Издевательство над христианством. Превращение праздника, имеющего глубочайший духовный смысл, в культ голого тела и молодецкой удали», — цитирует священнослужителя НСН.

Протоирей отметил, что таким образом под видом христианства люди «демонстрируют антихристианство».

Ранее муниципальный депутат района Митино Юрий Анашкин заметил в проруби, которая появилась на пруду в Рождествено, всплывшие фекалии. По информации депутатов, проблема заключается в том, что несколько домов из расположенного рядом посёлка Рождествено сбрасывают канализационные воды в пруд, писал News.ru.


#рпц #крещение
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