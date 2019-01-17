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Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве

эксклюзивы

происшествия [ версия для печати ]

Купание в крещенской проруби может обернуться неприятным сюрпризом для жителей московского района Митино. Одно из официальных мест для крещенских купаний на пруду в Рождествено, как выяснилось, не совсем походит для православного обряда. На поверхность проруби всплыли фекалии.

Нечистоты заметил муниципальный депутат района Юрий Анашкин, который инспектировал пруд. Народный избранник намерен написать обращение в уполномоченные органы, в том числе и Роспотребнадзор, чтобы прорубь была закрыта. Это поможет обезопасить жителей района от окунания в небезопасный водоём. По информации источников News.ru, проблема заключается в том, что несколько домов из расположенного рядом посёлка Рождествено сбрасывают канализационные воды в пруд. 

Будет ли закрыта для москвичей дискредитированная прорубь, пока не известно. По данному вопросу редакцией был направлен информационный запрос в управу района Митино.

Ранее News.ru сообщал о пожаре в школе в том же районе. До приезда пожарных из учреждения эвакуировали около 700 человек.


#москва #крещение #фекалии #Митино
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