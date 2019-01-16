Школьный спортзал загорелся в Митино

https://news.ru/storage/news/82d3544909b223c1f2a42876171f4962/03472dc1-5a21-42b4-aeee-d954c5412eb6_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пожар вспыхнул в спортзале одной из московских школ. Инцидент произошёл в районе Митино на улице Дубравная.

Источник в экстренных службах сообщил, что возгорание началось после короткого замыкания в светильнике. Площадь, охваченная огнём, составила 0,5 кв. м.

«До приезда пожарных из учреждения эвакуировали около 700 человек», — отметил он.

По его словам, пожарным удалось потушить пламя. В результате происшествия никто не пострадал, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что возгорание на заводе «Полипласт» в Ленинградской области, где произошёл взрыв на складе, было полностью ликвидировано. По информации МЧС, в результате ЧП повреждена половина производственного здания.