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Школьный спортзал загорелся в Митино

Сергей Булкин/News.ru

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Пожар вспыхнул в спортзале одной из московских школ. Инцидент произошёл в районе Митино на улице Дубравная.

Источник в экстренных службах сообщил, что возгорание началось после короткого замыкания в светильнике. Площадь, охваченная огнём, составила 0,5 кв. м.

«До приезда пожарных из учреждения эвакуировали около 700 человек», — отметил он.

По его словам, пожарным удалось потушить пламя. В результате происшествия никто не пострадал, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что возгорание на заводе «Полипласт» в Ленинградской области, где произошёл взрыв на складе, было полностью ликвидировано. По информации МЧС, в результате ЧП повреждена половина производственного здания.


#москва #пожар #школа #Митино
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