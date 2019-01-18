Оснований для закрытия «фекальной» проруби не нашли

https://news.ru/storage/news/d4ebe3ab869c70890eb43c651fc74248/9cb2de2a-e1e4-4fd2-8ebb-a9ab5da2088f_850.jpg муниципальный депутат района Митино Юрий Анашкин" эксклюзивы

Прорубь в пруду у посёлка Рождествено в московской районе Митино не будут закрывать, и любой желающий сможет в неё окунуться в Крещенье, сообщили News.ru в управе района. По информации местного органа исполнительной власти, никаких оснований для закрытия купели нет. Ранее Роспотребнадзор уже брал пробы из водоёма и проверил их, купание в проруби было признано безопасным, пояснили в управе Митино.

«Обращения от муниципальных депутатов с просьбой закрыть прорубь нам не поступало», — сказал собеседник News.ru.

Ранее муниципальный депутат района Митино Юрий Анашкин заметил в проруби, которая появилась на пруду в Рождествено, всплывшие фекалии. По информации депутатов, проблема заключается в том, что несколько домов из расположенного рядом посёлка Рождествено сбрасывают канализационные воды в пруд.

Между тем в Таганроге фекальные воды затопили детский клуб. Случилось засорение и подпор канализации, вследствие чего колодцы начали наполняться нечистотами, а из-за их негерметичности отходы попали в игровую студию «Ириска».