Фекалии из «Магнита» затопили детский клуб в Таганроге

https://news.ru/storage/news/dba1f1efffd2791c27c8285b6a7cd435/93be1824-f6e1-4c2d-8158-2475848a2ae7_850.jpg Николай Хижняк/РИА Новости

Из-за протечки канализационного колодца магазина «Магнит» игровая студия «Ириска» оказалась затоплена фекальными водами. Таганрогский «Водоканал» вынес предписание руководству торговой точки загерметизировать колодец.

Инцидент произошёл в многоэтажном доме по адресу: Вишневская, 54.

Ремонтники установили, что случилось засорение и подпор канализации, вследствие чего колодцы начали наполняться нечистотами. У «Магнита» он оказался негерметичен, из него и произошла протечка в дом.

«На данный момент подпор устранён. Канализация работает в штатном режиме, протечки нет», — сообщили местному изданию «Панорама» в «Водоканале».

В то же время жильцы дома публикуют саркастичные видеозаписи с фекальными водами, которые пришлось убирать совковыми лопатами на протяжении нескольких часов.

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