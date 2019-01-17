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Фекалии из «Магнита» затопили детский клуб в Таганроге

Николай Хижняк/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Из-за протечки канализационного колодца магазина «Магнит» игровая студия «Ириска» оказалась затоплена фекальными водами. Таганрогский «Водоканал» вынес предписание руководству торговой точки загерметизировать колодец.

Инцидент произошёл в многоэтажном доме по адресу: Вишневская, 54.

Ремонтники установили, что случилось засорение и подпор канализации, вследствие чего колодцы начали наполняться нечистотами. У «Магнита» он оказался негерметичен, из него и произошла протечка в дом.

«На данный момент подпор устранён. Канализация работает в штатном режиме, протечки нет», — сообщили местному изданию «Панорама» в «Водоканале».

В то же время жильцы дома публикуют саркастичные видеозаписи с фекальными водами, которые пришлось убирать совковыми лопатами на протяжении нескольких часов.

Ранее News.ru писал, что купание в крещенской проруби может обернуться неприятным сюрпризом для жителей московского района Митино. Одно из официальных мест на пруду в Крещение, как выяснилось, не совсем походит для православного обряда. На поверхность проруби всплыли фекалии.


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