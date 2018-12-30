Страховщики назвали самые распространённые болезни на отдыхе

https://news.ru/storage/news/9b369eb8e14121083a3989bddd83c79c/6a309c7b-465c-4ea8-b7cc-aedb922b29d6_850.jpg Orit Ben-Ezzer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Туристы на отдыхе за рубежом в дни новогодних каникул чаще всего страдают от отравлений, инфекций и ЛОР-заболеваний. Травматизм лишь на втором месте.

«В прошлогоднем новогоднем сезоне было много обращений, связанных с травмами и ушибами, — особенно от туристов в Юго-Восточной Азии, где самыми популярными средствами передвижения являются арендованные мотоциклы», — приводит «Интерфакс-Туризм» заявление страховой компании ERV.

Всего за прошлые новогодние праздники в компании зафиксировали 3068 страховых случаев.

Ранее News.ru писал о том, что в рейтинге зарубежных поездок на Новый год у россиян оказались Грузия, Молдавия и Германия, а также Прага, Вена и Мюнхен.