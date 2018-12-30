Страховщики назвали самые распространённые болезни на отдыхе

Туристы на отдыхе за рубежом в дни новогодних каникул чаще всего страдают от отравлений, инфекций и ЛОР-заболеваний. Травматизм лишь на втором месте.
«В прошлогоднем новогоднем сезоне было много обращений, связанных с травмами и ушибами, — особенно от туристов в Юго-Восточной Азии, где самыми популярными средствами передвижения являются арендованные мотоциклы», — приводит «Интерфакс-Туризм» заявление страховой компании ERV.
Всего за прошлые новогодние праздники в компании зафиксировали 3068 страховых случаев.
Ранее News.ru писал о том, что в рейтинге зарубежных поездок на Новый год у россиян оказались Грузия, Молдавия и Германия, а также Прага, Вена и Мюнхен.