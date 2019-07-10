https://static.news.ru/photo/122ef910-a2eb-11e9-a08f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mikhail Dyagtyarev/Russian Look/Global Look Press

Сотрудникам уголовно-исполнительной системы хотят дать доступ к информации о прохождении наркозависимыми лечения, а также реабилитации, которые назначили им по решению суда. Соответствующие поправки подготовил Минюст.

В настоящее время закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» не позволяет без согласия человека или его родственников предоставлять подобные данные.

При осуществлении контроля за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию соответствующие сведения предоставляются органу уголовно-исполнительной системы по его запросу без согласия осужденного или его законного представителя, — говорится в тексте пояснительной записки, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее News.ru писал, что власти Малайзии собираются отменить уголовное преследование за употребление и хранение наркотических веществ в небольших объёмах для личного пользования. Министр здравоохранения страны отметил, что наркозависимость является болезнью, требующей лечения, а не наказания в том числе и заключением под стражу. Согласно данным МВД Малайзии, в тюрьмах страны находится около 700 тысяч человек, более половины из которых употребляли наркотики.