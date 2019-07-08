https://static.news.ru/photo/a7674760-a15d-11e9-91c9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dasril Roszandi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Малайзии собираются отменить уголовное преследование за употребление и хранение наркотических веществ в небольших объёмах для личного пользования. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Зулкифли Ахмад.

Глава ведомства подчеркнул, что либерализация законодательства в этой сфере не является движением в сторону легализации наркотиков.

По этому вопросу позиция однозначная и принципиальная — Малайзия никогда не разрешит наркотики, в том числе под видом медицинских нужд, — отметил Ахмад.

Министр заметил, что наркозависимость является болезнью, требующей лечения, а не наказания в том числе и заключением под стражу. Согласно данным МВД Малайзии, в тюрьмах страны находится около 700 тысяч человек, более половины из которых употребляли наркотики.

В то же время, по словам замруководителя некоммерческого Фонда по предупреждению преступности Ли Там Тие, рост числа наркозависимых в стране составляет от 10 до 14% в год.

В то же время антинаркотическое законодательство Малайзии является одним из самых строгих в мире. За преступления в этой сфере к высшей мере наказания в стране приговорены 1,2 тысячи человек. Осенью 2018 года правительством страны был введён мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение, они были заменены на пожизненное заключение.

Как ранее писал News.ru, береговая охрана города Тонхэ (Южная Корея) арестовала россиянина, подозреваемого в употреблении наркотиков и дебоше на борту международного судна, следовавшего из Владивостока в азиатскую страну.