Специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) выяснили уровень зарплат, на который претендует молодёжь возрастной когорты 18–30. Проведённое исследование показало, что зарплатные притязания не превышают планки в 60 тысяч рублей. Нижняя граница названа юношами и девушками, работающими в таких сферах, как образование, наука, культура и здравоохранение, и равна 20–30 тысячам рублей. Меж тем эксперты рынка труда и экономисты могли бы развеять их иллюзии в отношении перспектив тех или иных профессий. И хотя большинство из специалистов опасаются говорить о будущем с уверенностью, тем не менее и наука, и медицина, и педагогика, похоже, самые перспективные сферы в отношении оплаты труда лет через пять.

Непрозрачные перспективы развития

Сегодняшних абитуриентов при выборе специальности прежде всего заботит то, как быстро они после окончания вуза трудоустроятся и на какую зарплату смогут рассчитывать. Но, как оказалось, прогнозировать это совсем не просто. Эксперты, даже непосредственно причастные к рынку труда, избегают говорить что-то определённое в отношении востребованности тех или иных профессий даже в ближайшей перспективе.

Ответа на вопрос о том, какие профессии будут лучше всего оплачиваться в будущем, не существует в природе, — считает экономист, финансист и эксперт программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан. — Ситуация меняется очень быстро, экономика развивается стремительно, и рынок труда меняется вместе с ней. И если на пять лет вперёд ещё можно сказать, что ничего радикального не произойдёт, то на 10–15 лет никто не станет давать прогнозов. Очень много факторов: здесь и появление новых технологий, и неравномерное удовлетворение спроса на те или иные профессии. Спрос может быть как неудовлетворён, так и переудовлетворён, как это было одно время с инженерами в России.

Сейчас 70% выпускников находят своё место на рынке труда в первый год после получения диплома. В июне такую статистику «на полях» ПМЭФ-2019 в разговоре с News.ru озвучил министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков. Он говорил о таком положении вещей как о вызове — процент трудоустройства, несомненно, должен быть выше. Министр при этом уверен, что вуз в состоянии помочь студенту научиться быстро ориентироваться в ситуации на рынке труда, «чтобы выпускник был конкурентоспособен, чтобы как можно раньше мог профессионально сориентироваться и подобрать своё место на рынке труда».

По его словам, на сегодняшний день самый высокий спрос имеется на специалистов в сфере здравоохранения по разным специальностям и педагогики.

Сергей Булкин/News.ru

Скорей всего, потребность на таких специалистов будет расти и в будущем, а вместе с ней и оплата труда, считает Олег Шеин, вице-президент Конфедерации труда России.

Он уверен, что множество сфер деятельности будет роботизировано. Но там, где никакой робот пока не в состоянии заменить человека, зарплата будет расти. Это как раз труд преподавателя и врача, а также работа, которая требует чувства эмпатии — например, сиделки в доме престарелых.

Труд сиделки не слишком квалифицированный, но он требует человеческого отношения, — говорит вице-президент Конфедерации труда. — И здесь встаёт другой вопрос — вопрос налоговых перераспределений. Через бюджет, от экономического сектора в общественный, должно пойти перераспределение денег.

Но не все готовы согласиться с такими выводами. В частности, Мовчан считает, что и здравоохранение, и образование — «абсолютно государственные области, там нет никакой конкуренции, а государство устанавливает низкие зарплаты». Эксперт отметил, что в этих сферах трудятся «немеркантильные» люди, но зарплаты, с его точки зрения, будут высокими всё же в других сферах.

Если же говорить о самых нужных профессиях, то очевидно, что всё, что связано с информационными технологиями, будет востребовано, — предположил Мовчан. — Будет востребовано также всё, что связано с персональным сервисом, потому что люди, зарабатывая больше, хотят всё более и более персонализированного сервиса. Также хорошие перспективы у тех, кто свяжет свою профессию с высокой наукой — там очень много добавленной стоимости.

На размер зарплат влияет множество других факторов, считает экономист, и, в частности, миграционные процессы.

Будут ли более прозрачными границы? Дворник, к примеру, будет востребован всегда. Но мы не понимаем, за счёт какого рынка будет решаться вопрос кадров. От того, будут брать на работу людей из других стран или нет, очень многое зависит, говорит Мовчан.

Сергей Булкин/News.ru

Не обошёл вниманием эксперт Московского центра Карнеги и политическую систему. Если в стране «останется та же феодально-бюрократическая система, то самые высокие зарплаты через пять лет будут у чиновников», а в случае свободного рынка много будут платить частным топ-менеджерам, считает он.

Профессии прошлого

Вице-президент Конфедерации труда России также даёт прогноз в отношении перспективных в плане оплаты труда профессиях с осторожностью. С несколько большей степенью уверенности он говорит о тех сферах, где заработная плата, по его мнению, упадёт.

В рамках четвёртой промышленной революции будет происходить вымывание монотонного человеческого труда машинами. Это, например, автосборка. В крупных магазинах будет идти вымывание продавцов: мы уже сегодня видим автоматы, которые заменяют людей данной профессии. Профессия продавца делается бессмысленной и ненужной. Кроме того, вымрет профессия сборщика: например, сбор плодов — апельсинов или оливок. Без тяжёлого монотонного ручного труда вполне можно будет собрать урожай, — говорит Шеин.

Сергей Лантюхов/News.ru

Эксперт убеждён также, что к числу вымирающих профессий относится профессия дальнобойщика и в целом водителя: заработная плата у них будет снижаться, поскольку развитие цивилизации идёт таким образом, что машину умеют водить всё больше людей, а потребность в услугах водителя всё меньше. Потеряют в зарплате бухгалтеры, поскольку автоматические программы 1С будут развиваться и дальше, захватив область сдачи отчётности. А вот юристы (не высококвалифицированные специалисты в области юриспруденции, а обычные, средней руки профессионалы) потеряют в зарплате из-за доступности Интернета: новое продвинутое поколение пользователей будет в совершенстве владеть навыками поиска информации в Сети и сможет обходиться без юристов.

Но при этом наши вузы продолжают массово выпускать специалистов этих сфер. Директор Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (ФИРО РАНХиГС) Максим Дулинов ранее в разговоре с News.ru также отмечал несоответствие между активной цифровизацией экономики и инертностью системы образования. Эксперт считает, что вузы «должны начать строить прогнозы по тем профессиональным квалификациям, которые понадобятся через четыре года, тем самым формируя будущее рынка труда».