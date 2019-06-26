Роскомнадзор начал готовиться к реализации закона об устойчивом Рунете
Анна Акимова
12:16, 26 июня 2019
https://static.news.ru/photo/48fb7e3e-97f4-11e9-9087-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Роскомнадзор начал собирать данные операторов связи на территории РФ в рамках подготовки к исполнению закона об устойчивом Рунете, который вступит в силу 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Полученная информация будет учтена при создании информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Планируется, что система будет состоять из подсистем различного назначения, обеспечивающих мониторинг состояния сетей связи, маршрутно-адресной информации, а также взаимодействие с информационными системами операторов связи, различных ведомств и другими внешними информационными системами, — цитирует пресс-службу РКН АГН «Москва».
Мониторинг и регулярное обновление ресурсов сети связи общего пользования поможет оперативно отреагировать на угрозы нарушения целостности Рунета.
Как ранее писал News.ru, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков подчеркнул, что российский Интернет не ограничат от глобальной сети, поскольку она по определению является открытой. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, отключение России от Интернета невозможно осуществить технически.