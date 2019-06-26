Фото: Сергей Булкин/News.ru

Выпускники девятого класса одной из школ Красноярска получили от родителей подарок на окончание учебного года — торт, в кусочки которого были вставлены глазированные фотографии всех учеников. Однако пользователи соцсетей и сами выпускники эту форму угощения обсмеяли, заявив, что она больше похожа на надгробия.

Родители очень огорчены, что их идею неправильно поняли, — цитирует URA.RU директора красноярской школы № 143 Светлану Савенко. Как сообщила ФАН председатель родительского комитета Ирина Смирнова, все дети и родители...