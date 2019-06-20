Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что Рунет никогда не ограничат от глобальной сети Интернет, она является открытой по определению.
Создание закрытого российского интернета — это, скорее, заголовки из прессы. Конечно, сумасшедших нет, такого не будет. Интернет открыт по определению, здесь вопросов нет, — цитирует его слова РИА Новости.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров, в свою очередь, заявлял, что полное отключение России от Интернета технически невозможно.
Как писал News.ru, Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах». В случае их возникновения ведомство введёт режим централизованного управления Сетью.