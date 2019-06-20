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Обитателей «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморском крае начали перегружать в автомобили. По некоторым данным, переселение может быть связано с доставкой животных к месту выпуска.

Двух косаток перегружают в фуры. К базе подъехали автомобили полиции, — цитирует очевидца «Интерфакс». Вместе с тем пресс-служба Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра сообщила, что началась подготовка млекопитающих к выпуску в...