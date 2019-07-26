Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что строительству второй очереди космодрома Восточный мешают погодные условия. Нетипичные для этого сезона дожди заливают котлован.
Беда, конечно, одна большая: льёт месяц уже, фантастика. Это место, где 310 солнечных дней в году. Может, климат поменялся. Заливает котлованы, техника работает очень тяжело, — приводит РИА Новости заявление Рогозина, сделанное журналистам в ЦНИИмаше.
При этом глава Роскосмоса подчеркнул, что строительство не отстаёт от графика. Все работы должны быть закончены в 2022 году, первый пуск ракеты «Ангара» назначен на 2023 год.
Как писал News.ru, генеральный директор уссурийской Тихоокеанской мостостроительной компании, участвовавшей в строительстве космодрома Восточный, Виктор Гребнёв приговорён к пяти годам тюрьмы условно за растрату 407 млн рублей. Решение вынес Уссурийский районный суд. Кроме того, Гребнёву назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.
В 2016 году Гребнёва обвиняли в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения и преднамеренном банкротстве. По версии следствия, подсудимый, являясь гендиректором ТМК, пытался разорить предприятие.