https://static.news.ru/photo/6b8dbe1e-af94-11e9-9f2c-fa163e074e61_1024.jpg Космодром Восточный Фото: Павел Львов/РИА Новости

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что строительству второй очереди космодрома Восточный мешают погодные условия. Нетипичные для этого сезона дожди заливают котлован.

Беда, конечно, одна большая: льёт месяц уже, фантастика​. Это место, где 310 солнечных дней в году. Может, климат поменялся. Заливает котлованы, техника работает очень тяжело, — приводит РИА Новости заявление Рогозина, сделанное журналистам в ЦНИИмаше.

При этом глава Роскосмоса подчеркнул, что строительство не отстаёт от графика. Все работы должны быть закончены в 2022 году, первый пуск ракеты «Ангара» назначен на 2023 год.

Как писал News.ru, генеральный директор уссурийской Тихоокеанской мостостроительной компании, участвовавшей в строительстве космодрома Восточный, Виктор Гребнёв приговорён к пяти годам тюрьмы условно за растрату 407 млн рублей. Решение вынес Уссурийский районный суд. Кроме того, Гребнёву назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

В 2016 году Гребнёва обвиняли в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения и преднамеренном банкротстве. По версии следствия, подсудимый, являясь гендиректором ТМК, пытался разорить предприятие.