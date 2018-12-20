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«Мусорную реформу» в Петербурге перенесли на год

АГН «Москва» эксклюзивы

общество [ версия для печати ]

Правительство Санкт-Петербурга ввело мораторий на начало работы единого регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на один год — до 31 декабря 2019 года — после просьбы депутата Дениса Четырбока, сообщил News.ru пресс-секретарь народного избранника Ростислав Сериков.

По словам Четырбока, в территориальной схеме обращения с отходами не содержится корректной информации об их количестве и существующих в Петербурге объектах по переработке мусора, отсутствуют и перспективы развития самой отрасли. Кроме того, он обратил внимание, что суд счёл необоснованной победу компании ГУП «МПБО» на конкурсе за право быть регоператором.

За время отсрочки в Санкт-Петербурге подготовят новую конкурсную документацию и проведут новый конкурс. Кроме того, принцип работы оператора будет изменён. Тариф по обращению с мусором будет рассчитываться не с человека, как это предполагалось ранее, а с количества квадратных метров жилья.

Ранее в нескольких регионах России введение «мусорной реформы» ознаменовалось провалом. Например, в Чувашии жители сёл получили платёжные квитанции за вывоз мусора, хотя фактически отходы никто не вывозил. В Бурятии региональный оператор внезапно отказался от заключённого контракта, и, возможно, с нового года опустошать мусорные контейнеры будет некому.

Вопрос «мусорной реформы» был затронут во время пресс-конференции президента России Владимира Путина. Глава государства призвал выстроить в РФ индустрию по переработке мусора.


#САНКТПЕТЕРБУРГ #мусор #реформы
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