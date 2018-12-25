Проезд по канатной дороге в «Лужниках» подешевеет вдвое

https://news.ru/storage/news/b0ac30f28d083b00a02f687da7b1401b/d969162e-a1cb-4590-a3c7-19ab42b3966a_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Власти Москвы разработали новые тарифы на проезд по канатной дороге между стадионом «Лужники»и Воробьёвыми горами. С 26 декабря стоимость поездок уменьшится в два раза.

Изначально билет в один конец в будний день стоил 400 рублей, а за поездку туда и обратно брали по 700 рублей с человека. В выходные расценки повышались ещё на 100 рублей. Теперь же, по рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина, введены новые тарифы: по будням один взрослый билет по маршруту «Лужники» — Воробьёвы горы (или наоборот) составит 200 рублей, а в выходные — 250 рублей. Проезд в оба направления будет стоить 350 рублей в будни и 400 — в выходные.

Право льготного проезда получат дети с 7 до 13 лет, а также пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды II и III групп и студенты, для них стоимость проезда в один конец составит 150 рублей в будни и 200 рублей по выходным. Поездка туда и обратно в рабочие дни обойдётся льготникам в 250 рублей, а в субботу и воскресенье — в 350 рублей. Дети до 6 лет, инвалиды I группы и ветераны Великой Отечественной войны могут ездить бесплатно, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской канатной дороги на Воробьёвых горах.

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