Президент России Владимир Путин дал две недели на проведение всех выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов.
В перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, Путин потребовал от правительства РФ обеспечить «завершение в срок до 1 августа 2019 г. формирования списков граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, и в срок до 10 августа 2019 г. выплат им денежных средств в полном объеме».
Кроме того, Путин пригласил детей из пострадавшего от паводков Приангарья на парад ВМФ, информирует
Ранее News.ru писал, что Путин выступил с критикой в адрес иркутского губернатора Сергея Левченко. По мнению главы государства, чиновник уклоняется от ответственности при ликвидации последствий паводка.
Паводок в регионе начался в конце июня, из-за обильных дождей из берегов вышли реки. От стихии пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 человек были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна, .
Наибольшие разрушения пережил Тулун — там поток воды уносил даже дома.