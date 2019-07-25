https://static.news.ru/photo/0f0556e8-aebd-11e9-8cdb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Президент России Владимир Путин дал две недели на проведение всех выплат пострадавшим от наводнения в Иркутской области. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов.

В перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, Путин потребовал от правительства РФ обеспечить «завершение в срок до 1 августа 2019 г. формирования списков граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, и в срок до 10 августа 2019 г. выплат им денежных средств в полном объеме».

Кроме того, Путин пригласил детей из пострадавшего от паводков Приангарья на парад ВМФ, информирует Life .

Ранее News.ru писал, что Путин выступил с критикой в адрес иркутского губернатора Сергея Левченко. По мнению главы государства, чиновник уклоняется от ответственности при ликвидации последствий паводка.

Паводок в регионе начался в конце июня, из-за обильных дождей из берегов вышли реки. От стихии пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 человек были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна, .

Наибольшие разрушения пережил Тулун — там поток воды уносил даже дома.