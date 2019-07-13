https://static.news.ru/photo/76d79ac6-a60f-11e9-98e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Число госпитализированных в медицинские учреждения после наводнения в Иркутской области выросло до 647 человек, 145 из них — дети.

На утро воскресенья в больницах находятся 647 человек, в том числе 145 детей, — передаёт слова представителя экстренных служб региона РИА Новости.

Он отметил, что всего с начала наводнения за медпомощью обратились 4345 человек, 3698 из них получили помощь амбулаторно.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня, из-за обильных дождей из берегов вышли реки. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести.

ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун — там поток воды уносил даже дома.

9 июля в город прибыла военная колонна из 60 единиц специальной тяжёлой и автомобильной техники. Она будет заниматься восстановлением дорог к домам и районам, оказавшимся в зоне паводка, а также наращиванием земляного защитного вала.

Как ранее писал News.ru, самолёт МЧС России доставит передвижные офисы Сбербанка в пострадавшую от паводка Иркутскую область. Это необходимо для получения местными жителями положенных им выплат.