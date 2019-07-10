https://static.news.ru/photo/21778642-a2f2-11e9-8b9f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Экстренные службы Иркутской области сообщили, что число погибших в результате наводнения достигло 25 человек.

На данный момент в списках погибших числятся 25 человек, среди которых один ребёнок, пропавших без вести — восемь, — приводит ТАСС слова источника.

По всей видимости, спасатели при ликвидации последствий ЧП обнаружили ещё одно тело. Ранее речь шла о 24 умерших и девяти пропавших без вести.

Паводок начался в конце июня, из-за обильных дождей из берегов вышли реки. ЧП затронуло 107 населенных пунктах. Там было затоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун — там поток воды уносил даже дома.

9 июля в город прибыла военная колонна из 60 единиц специальной тяжёлой и автомобильной техники. Она будет заниматься восстановлением дорог к домам и районам, оказавшимся в зоне паводка, а также наращиванием земляного защитного вала.

Ранее News.ru писал, что средства на восстановление Иркутской области заложат в федеральный бюджет на 2019–2021 годы.