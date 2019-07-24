https://static.news.ru/photo/12b65de0-ae46-11e9-82f6-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил с критикой в адрес губернатора Иркутской области Сергея Левченко. По мнению главы государства, чиновник уклоняется от ответственности при ликвидации последствий паводка.

Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач, — отметил президент на совещании с членами правительства.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тыс. местных жителей, около 650 человек были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна, писал News.ru.