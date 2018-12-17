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Подрядчики «Сургутнефтегаза» боятся остаться без работы

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Акция протеста сотрудников компаний-подрядчиков «Сургутнефтегаза» прошла у головного офиса нефтяного гиганта в Сургуте. Участники пикета недовольны тем, как компания выбирает поставщиков.

Протестную акцию проводили работники компаний «Автотрейд», «Промсибирь» и  «Спецзапчасть». Они поставляли «Сургутнефтегазу» запчасти для автомобилей, однако с некоторых пор их не допускают до тендеров – предпочтение отдается новым поставщикам.

«Нас и еще ряд компаний выкинули из реестра поставщиков. Люди на грани нервного срыва. Под Новый год 50 человек просто останутся на улице без работы и средств к существованию», - рассказала URA.RU представитель протестующих Вероника Хатько.

В создавшейся ситуации участники митинга винят замгендиректора «Сургутнефтегаза» Сергея Савина и одного из руководителей Управления технологического транспорта, спецтехники и автомобильных дорог Бориса Рынзю.

Протестующие надеются, что в происходящее вмешается глава нефтяного гиганта Владимир Богданов, который занимает 49-е место в числе самых богатых россиян по версии Forbes. Впрочем, пока от него никакой реакции не последовало.

Ранее News.ru сообщал, что в «Сургутнефтегазе» опасаются новых санкций со стороны США. В связи с этим не заключаются долгосрочные контракты на поставку сырья, а также оговаривается возможность расчётов с контрагентами в евро.


#бизнес #Сургут #акциипротеста
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