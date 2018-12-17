Подрядчики «Сургутнефтегаза» боятся остаться без работы

https://news.ru/storage/news/873ef395c5ec3286503ae4ace6890cfd/dbbd5c74-fcd1-49c1-8032-3fd6e0623470_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Акция протеста сотрудников компаний-подрядчиков «Сургутнефтегаза» прошла у головного офиса нефтяного гиганта в Сургуте. Участники пикета недовольны тем, как компания выбирает поставщиков.

Протестную акцию проводили работники компаний «Автотрейд», «Промсибирь» и «Спецзапчасть». Они поставляли «Сургутнефтегазу» запчасти для автомобилей, однако с некоторых пор их не допускают до тендеров – предпочтение отдается новым поставщикам.

«Нас и еще ряд компаний выкинули из реестра поставщиков. Люди на грани нервного срыва. Под Новый год 50 человек просто останутся на улице без работы и средств к существованию», - рассказала URA.RU представитель протестующих Вероника Хатько.

В создавшейся ситуации участники митинга винят замгендиректора «Сургутнефтегаза» Сергея Савина и одного из руководителей Управления технологического транспорта, спецтехники и автомобильных дорог Бориса Рынзю.

Протестующие надеются, что в происходящее вмешается глава нефтяного гиганта Владимир Богданов, который занимает 49-е место в числе самых богатых россиян по версии Forbes. Впрочем, пока от него никакой реакции не последовало.

Ранее News.ru сообщал, что в «Сургутнефтегазе» опасаются новых санкций со стороны США. В связи с этим не заключаются долгосрочные контракты на поставку сырья, а также оговаривается возможность расчётов с контрагентами в евро.