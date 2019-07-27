https://static.news.ru/photo/8d752c2e-b09d-11e9-8810-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Бреста от немецких войск состоится в Москве в воскресенье, 28 июля. Его дадут военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. В. Михалкина.

Мероприятие пройдёт вечером в воскресенье, 28 июля, в Парке Победы. Для этого планируется использовать орудия ЗиС-3 времён Великой Отечественной войны и салютные установки на базе автомобилей КамАЗ. Всего будет дано 2,5 тысяч залпов, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Брест был освобождён в результате Люблинско-Брестской операции (18 июля — 2 августа 1944 года), которую провели войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, информирует «Интерфакс»

Ранее праздничные салюты в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков организовал Минобороны России. Залпы в честь освобождения Одессы и Севастополя прозвучали 10 апреля и 10 мая соответственно. 3 июля в российской столице салютовали в честь Минска, а 13 числа — в честь Вильнюса.

На очереди летние фейерверки к годовщине освобождения Каунаса, Кишинёва и Бухареста. 22 сентября будут поздравлять Таллин, 13 октября — Ригу, а 20 октября — Белград, писал News.ru.