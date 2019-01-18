Спасённого при взрыве младенца перевели из реанимации

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Спасённый из-под завалов 11-месячный Ваня Фокин переведён из реанимации в обычную палату, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По её словам, мама и малыш находятся в комфортных условиях. Она добавила, что пострадавшему ребёнку не потребуется операция на ножке. Сейчас он уже самостоятельно стоит в кроватке.

«Надеемся, что может быть к годику уже можно будет думать о выписке», — отметила она.

Скворцова рассказала, эмоциональное состояние Вани также улучшилось.

«Сегодня это уже другой совершенно малыш, улыбающийся, активно гулит, начинает говорить первые слова», — поделилась министр.

Она добавила, что также младенец очень радуется маме и любит игрушки, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что хоккеисты из «Металлурга» Геннадий Величкин, Максим Грицай, Йозеф Яндач и Виктор Козлов навестили малыша Ваню. Они выразили слова поддержки его семьи и вручили подарки. Спортсмены также отметили, что часть средств, которые были собраны клубом, будет передана семье Фокиных на лечение ребёнка.