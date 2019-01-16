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Хоккеисты навестили спасённого при взрыве газа младенца

Алексей Филиппов/РИА Новости

спорт [ версия для печати ]

Хоккеисты из «Металлурга» пришли проведать 10-месячного Ваню Фокина, которого доставили в московскую больницу после взрыва в жилом доме Магнитогорска.

По данным пресс-службы клуба, малыша навестили Геннадий Величкин, Максим Грицай, Йозеф Яндач и Виктор Козлов.

«Представители хоккейного клуба встретились с Ольгой — мамой Ивана, поговорили о состоянии мальчика, передали подарки и слова поддержки от всей команды», — говорится в сообщении.

Хоккеисты также отметили, что часть средств, которые были собраны «Металлургом», будет передана семье Фокиных на лечение ребёнка.

Они пожелали Ване скорейшего выздоровления, а его родителям — терпения и поблагодарили врачей за помощь малышу.

Ранее News.ru писал, что российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин перечислил четыре миллиона рублей на счёт, организованный для пожертвований пострадавшим от взрыва дома в Магнитогорске.


#москва #ВЗРЫВ #магнитогорск #Металлург #младенец #хоккеисты
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