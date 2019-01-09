Глава Саратова поехал на работу на автобусе и опоздал

https://news.ru/storage/news/6b161cb91a0599f0b9238c7aa6fd667d/c5e54d50-a28b-4ef8-95bb-5caaf668b190_850.jpg Nikolay Titov/Global Look Press

Михаил Исаев

Михаил Исаев, занимающий должность главы Саратова, решил поехать на работу на автобусе и опоздал. На общественный транспорт чиновник пересел из-за проблем с уборкой города от снега.

Исаев сел на конечной остановке в посёлке Комсомольский (это в 12 километрах от центра города) и вышел в паре кварталов от городской администрации, опоздав на несколько минут на брифинг с журналистами. Весь путь у него занял больше двух часов, хотя автобус должен проходить этот маршрут в два раза быстрее. Тем не менее Исаев призвал горожан пользоваться общественным транспортом и отказаться от личных авто, чтобы облегчить работу коммунальным службам.

По данным пресс-службы саратовской администрации, с начала зимы в городе выпала трехмесячная норма осадков.

Ранее News.ru писал о том, что участок федеральной трассы М-4 «Дон» закрыли в Ростовской области. Недоступно почти 50 километров дороги из-за снегопада.