Чиновница пристыдила учителей за желание хорошо зарабатывать

https://news.ru/storage/news/7ee77e10fb335e9c4dc24ab74e6ab197/97b4fcbb-2bd3-4859-a551-29c5548c96ac_850.jpg Andrey Arkusha/Global Look Press

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова сравнила желание молодых учителей получать достойную зарплату с потребностью иметь дорогой автомобиль Mercedes.

«Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю», - сказала она изданию Amic.ru, отвечая на вопрос о молодых учителях, получающих 9 тысяч рублей в месяц.

Высказывание алтайской чиновницы вызвало широкий общественный резонанс, поэтому в беседе с РИА Новости она решила пояснить свои провокационные слова, пояснив, что такое мнение у неё сформировалось исключительно на собственном опыте.

«Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом», - поставила себя в пример молодым учителям Четошникова.

При этом она подчеркнула, что ей, конечно, хочется, чтобы российская молодёжь жила лучше и получала достойную оплату.

По мнению чиновницы, молодые учителя хотят всего и сразу, так как мир и жизнь сегодня динамично меняются, открывая для всех возможности, «которые предыдущие поколения себе и не представляли».

«Мне следует быть более чувствительной к современным требованиям. И если мы сделаем так, что уже нынешняя молодёжь сможет себе позволить Mercedes, значит, наша работа была эффективной», - заключила Четошникова.

Ранее News.ru писал о том, что назван доход чиновницы Елена Писаревой, заявившей, что матерям после 30 лет не нужны деньги. Спикер Новгородской областной думы заработала за 2017 год два миллиона 145 тыс. рублей.