Чеченка назвала фейком долги жителей республики за газ

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Каждый работающий житель Чечни должен ежемесячно предоставлять руководству справки о своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Таких жёстких требований нет ни в одном другом российском субъекте, рассказала жительница республики Милена Исаева, назвав историю со списанием чеченцам долгов за газ «фейками».

«Второй день борюсь с фейком о списании жителям Чечни долга за газ», — написала Исаева в Facebook.

Женщина отметила, что «очень сложно бороться с такой наглой, откровенной ложью, когда 90% готовы в неё верить», добавив, что жителям Чечни «ни копейки никто не списывал».

«Таких жёстких правил по уплате долга по ЖКХ нет ни в одном регионе! Любой работающий человек на территории Чеченской Республики должен каждый месяц предоставлять дирекции справку об отсутствии долгов по ЖКХ, иначе уволят! У нас даже на опустевшие после войны дворы делали начисления. Дом разрушен, жителей нет, а газовки приходят и говорят: „Если появятся, передайте, что они должны столько-то тысяч“! После войны очень много разрушенных дворов осталось, но на них делали начисления „за газ“! Потом, поняв, что от ничего ничего не получат, просто из-за отсутствия в республике тех людей, на которых они записали „долги“, им эти „долги“ „списали“», — прокомментировала Исаева.

Как писал News.ru, 17 января Заводской райсуд столицы Чеченской Республики обязал компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать 9 млрд рублей долга, образовавшегося из-за неоплаты жителями города услуг по подаче газа. После этого различные политические деятели выступили с предложениями поступить аналогично в Смоленской области, Чувашии, Башкортостане и всех остальных российских субъектах.