Чеченский след: долги за газ просят списать и в Башкирии

https://news.ru/storage/news/63c48fd242028c238a97187506f92463/c053cda3-1399-4d2c-8410-0250ba86861e_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Депутаты башкирского парламента вслед за своими коллегами из Башкирии и Смоленской областной думы, обратились в местную прокуратуру с просьбой через суд списать долги местных жителей за газ по примеру чеченских коллег.

Автором обращения стал представитель КПРФ Дмитрий Чувилин.

«Уверен, что справедливость и законность восторжествует и у нас», — написал Чувилин в социальной сети «ВКонтакте».

Депутат, впрочем, не пояснил, почему считает законным не оплачивать накопившиеся долги за оказанные коммунальные услуги.

Ранее, как сообщал News.ru, суд чеченской столицы по требованию прокуратуры постановил списать долги населения за газ в размере 9 млрд рублей «как безнадежные к взысканию». После такого прецедента о подобном желании заявили в Смоленской области, а затем обращение в прокуратуру составили и в Чувашии.

В Чечне между тем пояснили, что списаны были долги только за период, когда в республике шли боевые действия и за который получить деньги фактически невозможно. Все остальные задолженности при этом население обязано погашать в полном объёме.

Между тем компания «Газпром межрегионгаз Грозный» намерена обжаловать решение суда.