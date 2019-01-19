USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,737.99 $
МОСКВА-5°C16:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Все долги россиян по ЖКХ призвали списать

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал списать со всех жителей РФ невозвратные долги за коммунальные услуги. По его словам, это избавит россиян от «огромных судебных процессов».

«Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке. При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет», — сказал парламентарий эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что списывать необходимо долги не только за газ, но и по другим коммунальным услугам.

Как писал News.ru, списание задолженности на 9 млрд рублей жителям Чеченской Республики вызвало общественный резонанс в стране. Депутаты, политологи и обычные россияне принялись бурно обсуждать: почему это населению одного региона можно не оплачивать коммунальные услуги, а другим — нельзя?


#ЖКХ #долги
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
общество 13:40, 19 января 2019
Чеченский след: долги за газ просят списать и в Башкирии
Коммуналка не должна забирать у россиян все деньги
экономика 12:28, 19 января 2019
Регионы смогут «списать» долги за газ по примеру Чечни
Коммуналка не должна забирать у россиян все деньги
общество 01:13, 19 января 2019
Долги населения за газ просят списать в Чувашии
Лента новостей
культура 16:10
Снимите это всё: эротическую фотофыставку проведут в Перми
экономика 15:59
Российское зерно собираются продавать по лицензии
спорт 15:57
МОК мог скрыть доказательства невиновности россиян перед ОИ
в мире 15:57
Главу МВД Украины Арсена Авакова заподозрили во лжи
происшествия 15:49
Стая собак из приюта напала на ребёнка в Подмосковье
Другие новости
общество 15:36
ОНК объяснила отмену матча с участием Кокорина и Мамаева
общество 15:21
Крещение открыло купальный сезон в России
Причину окунуться смогли назвать не все
общество 14:58
Яйцо-рекордсмен по лайкам «опубликовало» новое фото
общество 14:44
Валуева уличили в купании в проруби «с подогревом»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top