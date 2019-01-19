Все долги россиян по ЖКХ призвали списать

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Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал списать со всех жителей РФ невозвратные долги за коммунальные услуги. По его словам, это избавит россиян от «огромных судебных процессов».

«Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке. При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет», — сказал парламентарий эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что списывать необходимо долги не только за газ, но и по другим коммунальным услугам.

Как писал News.ru, списание задолженности на 9 млрд рублей жителям Чеченской Республики вызвало общественный резонанс в стране. Депутаты, политологи и обычные россияне принялись бурно обсуждать: почему это населению одного региона можно не оплачивать коммунальные услуги, а другим — нельзя?