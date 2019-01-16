Инженеры Минобороны прибыли на Бурейское водохранилище

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Они займутся восстановлением гидрологического режима

Более сотни военнослужащих инженерного соединения были переброшены из Хабаровска для проведения работ по восстановлению нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища.

В группу вошли специалисты инженерно-сапёрных подразделений, военнослужащих медицинского отряда специального назначения и расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан». Все они прошли курс специальной подготовки по проведению взрывных работ в скальных и мёрзлых грунтах и по выполнению задач в условиях низких температур, сообщили в Минобороны.

Ранее стало известно, что вооружённые силы завершили доставку в Хабаровский край взрывчатых веществ, которые необходимы для расчистки завала. Как сообщалось ранее, в декабре в Хабаровском крае произошло обрушение в водоём скального массива.

С наступлением паводка уровень воды может подняться, затопив ближайшие населённые пункты. Чтобы не допустить этого, были привлечены силы Минобороны.