Инженеры Минобороны прибыли на Бурейское водохранилище

Более сотни военнослужащих инженерного соединения были переброшены из Хабаровска для проведения работ по восстановлению нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища.
В группу вошли специалисты инженерно-сапёрных подразделений, военнослужащих медицинского отряда специального назначения и расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан». Все они прошли курс специальной подготовки по проведению взрывных работ в скальных и мёрзлых грунтах и по выполнению задач в условиях низких температур, сообщили в Минобороны.
Ранее стало известно, что вооружённые силы завершили доставку в Хабаровский край взрывчатых веществ, которые необходимы для расчистки завала. Как сообщалось ранее, в декабре в Хабаровском крае произошло обрушение в водоём скального массива.
С наступлением паводка уровень воды может подняться, затопив ближайшие населённые пункты. Чтобы не допустить этого, были привлечены силы Минобороны.