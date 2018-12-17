Поездку на курорт оценили в 11 лет тюрьмы

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Россиянку арестовали сразу после романтического путешествия

25-летняя Патимат попала в историю прямо как в фильме про Бриджит Джонс. Отправившись с молодым человеком в солнечную Доминикану, девушка неожиданно для самой себя нашла килограмм кокаина в чемодане. Вместо милого романтического приключения ей грозит 11 лет тюрьмы.

Патимат родилась в Дагестане в небогатой семье. Отца у неё нет, только мать и сестра. Выучившись на визажиста, девушка переехала в Москву, устроилась работать в салон красоты. Зарабатывала немного: на еду и одежду хватало, а вот об отпуске у моря не приходилось и мечтать.

В начале 2017 года в одной из социальных сетей к ней в друзья добавился симпатичный земляк с поэтическим именем Гамлет. Завязалась переписка, затем — дружба. В мае новый приятель пригласил Патимат в Доминикану, разумеется, за его счёт.

Гамлет выглядел прилично, на маньяка не походил, и девушка, мечтавшая побывать на море, его предложение приняла. Однако долгожданная поездка совсем не напоминала романтическое путешествие.

Во-первых, оказалось, что вместе с парочкой на курорт поедет ещё один знакомый Гамлета, Мурадян. Во-вторых, уже на курорте выяснилось, что Гамлет вовсе не жаждал проводить время с Патимат. Девушка целыми днями загорала на пляже, а её друг уезжал из отеля «по делам». Даже вечера они проводили раздельно: Гамлет ни разу не стучался в номер к девушке, не пытался завязать более близкие отношения.

Только перед отлётом мужчина единственный раз попросил Патимат об услуге. Принёс в её спальню колонку для компьютера и сказал: положи, мол, в свой чемодан — купил аудиоаппаратуру на отдыхе, а теперь она в багаж не влезает. Девушка, не чуя никакого подвоха, согласилась.

Тюрьма и суд

Свою ошибку Патимат поняла только в аэропорту Домодедово. Возле таможни к ней подошли суровые парни в форме, увели на досмотр. В комнате для досмотра сотрудники обыскали чемодан, раскрыли отданную Гамлетом колонку, и путешественница ахнула: внутри устройства оказался килограмм белого порошка.

Девушку и её спутника немедленно задержали и отправили в следственный изолятор в качестве подозреваемых в покушении на контрабанду и распространение наркотиков. Друг Гамлета, Мурадян, стал свидетелем. Мужчину задерживать не стали, поскольку его багаж оказался «чистым».

Следователям Патимат рассказала всё как было: про знакомство в Интернете, про такую соблазнительную поездку на море, про просьбу Гамлета положить в чемодан колонку. Несмотря на то, что её приятель отказывался давать показания, девушка сначала не беспокоилась. Она была уверена, что ни в чём не виновата, следствие разберётся и её отпустят.

Только вот следствие не разобралось. Дело велось год, потом — с огромным количеством ошибок — попало на стол прокурору и было передано в суд.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Сам же Гамлет рассказал, что главой преступной группировки по контрабанде наркотиков является Мурадян. Именно по его, Мурадяна, приказу Гамлет отыскивал девушек в социальных сетях, приглашал их на отдых и подсовывал им в багаж наркотики.

На суд позвали даже молодых женщин, которые ранее ездили с Гамлетом в Доминикану. Все как одна подтвердили: юноша позвал их на море, во время отдыха руки не распускал, все прихоти оплачивал, а перед полётом в Москву просил положить в чемодан какую-нибудь мелочь. После перелёта и прохождения таможни он свои вещи забирал и больше на связь не выходил.

В материалах дела имеется переписка между Мурадяном и Гамлетом. Из этой переписки становится ясно, что поездки «на отдых» были поставлены на поток. В частности, в одном из сообщений Мурадян пишет Гамлету: «Товар есть, нужна тёлка».

После таких показаний Мурадяна неоднократно вызывали в суд в качестве свидетеля, приставы даже оформляли привод, но по адресу прописки отыскать его не удалось. Мужчина понял, что может стать очередным подозреваемым, и затаился.

Без вины виновата

Вроде бы дело ясное. «Девочка невиновна. Много аргументов в её пользу. В суде всё достаточно понятно было изложено. Надеюсь, суд примет справедливое решение», — говорит адвокат Патимат Умалат Сайгитов.

Действительно, множество свидетельских показаний указывают на то, что девушка стала контрабандисткой, сама того не ведая, умысла на совершение противоправного деяния у неё не было — а это значит, что девушку должны оправдать и освободить.

Но так обстоит дело лишь в теории. На практике невозможно доказать, что Патимат не знала о наркотиках в своём багаже. Если Гамлет не говорил о торговле кокаином другим девушкам, это совершенно не доказывает, что он не рассказывал об этом Патимат.

Прояснить вопрос мог бы сам Гамлет, но он этого не делает. Видимо, обиделся на попутчицу, которая сразу же после задержания его «сдала». На вопросы про Мурадяна он отвечает охотно, а про Патимат молчит.

Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

По её мнению, сейчас дело необходимо вернуть на доследование, поскольку не выполнено множество процессуальных действий. «Не сняты потожировые следы и отпечатки пальцев с колонки, не допрошен свидетель Мурадян, не запрошены записи видеорегистраторов аэропорта Домодедово», — поясняет Романенкова. Она рассчитывает, что после повторного окончания расследования Патимат отпустят — или хотя бы уменьшат ей тюремный срок.

Примечательно, что такие истории не единичны. Недавно Домодедовский суд рассматривал аналогичное дело девушки, перевозившей наркотики из Доминиканы. Защите удалось доказать, что обвиняемая стала наркокурьером под давлением. Та получила за контрабанду три года лишения свободы — и это весьма небольшой срок, учитывая, что санкция статьи начинается с 10 лет.